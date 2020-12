Svi koji imaju problema s ekranom iPhonea 11 imaju pravo na besplatnu zamjenu

Određeni broj korisnika iPhonea 11 primijetio je da na njihovim uređajima s vremena na vrijeme može doći do problema s ekranom. Oni se manifestiraju kroz prestanak rada panela osjetljivog na dodir, pa ekran može postati neupotrebljiv, tj. neće reagirati na dodir prsta. Apple je potvrdio da je uzrok tog problema pogreška u proizvodnji, te da on zahvaća isključivo uređaje iPhone 11 proizvedene od studenoga 2019. do svibnja 2020. godine.

U slučaju da imate takav problem, tj. da vaš iPhone 11 kupljen nekada u ovom razdoblju ili nakon njega ima poteškoća s ekranom, njegov serijski broj možete upisati na ovom mjestu i provjeriti imate li pravo na zamjenu. Ako se putem serijskog broja utvrdi da imate pravo dobiti besplatnu zamjenu ekrana, Apple će vas uputiti na najbližeg ovlaštenog servisera.

Program besplatne zamjene zaslona odnosi se isključivo na model iPhone 11 proizveden u navedenom razdoblju, a vrijedi i na području Hrvatske. Uređaji kupljeni u zemljama Europskog gospodarskog prostora (EEA) mogu biti servisirani u bilo kojoj drugoj zemlji EEA, poručuju iz Applea. Zamjenom ekrana ne produžuje se tvorničko jamstvo, a pogodnost besplatne zamjene ekrana može se iskoristiti unutar dvije godine od kupovine uređaja.