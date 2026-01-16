AI alati ubrzavaju znanstvene karijere, ali sužavaju teme istraživanja

Radovi istraživača koji koriste alate umjetne inteligencije vrte se oko istih tema umjesto da istražuju nova područja

Mladen Smrekar petak, 16. siječnja 2026. u 15:24
Kad se služe umjetnom inteligencijom, angažman među znanstvenicima opada za 22 % i potiče ponavljanje tema umjesto novih otkrića 📷 Freepik
Nova analiza više od 41 milijuna radova u prirodnim znanostima, objavljenih od 1980. do 2025., otkriva da korištenje alata umjetne inteligencije značajno poboljšava individualni uspjeh istraživača. Znanstvenici čiji radovi pokazuju znakove korištenja AI objavljuju 3,02 puta više radova, njihovi radovi su 4,84 puta češće citirani i postaju voditelji istraživačkih projekata 1,37 godina ranije od kolega koji ne koriste AI alate. To su najvažniji zaključci studije istraživača Sveučilišta u Chicagu i njihovih kolega sa Sveučilišta Tsinghua u Pekingu, objavljeni u časopisu Nature.

Autori istraživanja proširenih umjetnom inteligencijom objavili su tri puta više radova i brže napreduju u karijeri, ali radovi koji ne koristie AI pokrivaju širi raspon tema 📷 Qianyue Hao, Fengli Xu, Yong Li & James Evans
AI alati poput strojnog učenja, konvolucijskih neuronskih mreža i generativnih modela pomažu u obradi podataka i analizi, što rezultira većom produktivnošću. Međutim, radovi bez AI-a pokrivaju širi spektar tema – ukupni volumen znanstvenih tema smanjen je za 4,63 % među korisnicima AI. Kad se služe umjetnom inteligencijom, angažman među znanstvenicima opada za 22 % i potiče ponavljanje tema umjesto novih otkrića.

Autori upozoravaju da nagrađivanje individualnog uspjeha umjetnom inteligencijom može suziti znanstvenu raznolikost i ograničiti istraživanje. Studija isključuje radove koji izravno razvijaju AI metode i fokusira se na primjene u biologiji, medicini, kemiji i sličnim područjima, a dobiveni rezultati otvaraju pitanja o ravnoteži između produktivnosti i širine znanja u eri brzog razvoja AI tehnologija.



