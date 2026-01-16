AI alati ubrzavaju znanstvene karijere, ali sužavaju teme istraživanja

Nova analiza više od 41 milijuna radova u prirodnim znanostima, objavljenih od 1980. do 2025., otkriva da korištenje alata umjetne inteligencije značajno poboljšava individualni uspjeh istraživača. Znanstvenici čiji radovi pokazuju znakove korištenja AI objavljuju 3,02 puta više radova, njihovi radovi su 4,84 puta češće citirani i postaju voditelji istraživačkih projekata 1,37 godina ranije od kolega koji ne koriste AI alate. To su najvažniji zaključci studije istraživača Sveučilišta u Chicagu i njihovih kolega sa Sveučilišta Tsinghua u Pekingu, objavljeni u časopisu Nature.

Autori istraživanja proširenih umjetnom inteligencijom objavili su tri puta više radova i brže napreduju u karijeri, ali radovi koji ne koristie AI pokrivaju širi raspon tema Qianyue Hao, Fengli Xu, Yong Li & James Evans

AI alati poput strojnog učenja, konvolucijskih neuronskih mreža i generativnih modela pomažu u obradi podataka i analizi, što rezultira većom produktivnošću. Međutim, radovi bez AI-a pokrivaju širi spektar tema – ukupni volumen znanstvenih tema smanjen je za 4,63 % među korisnicima AI. Kad se služe umjetnom inteligencijom, angažman među znanstvenicima opada za 22 % i potiče ponavljanje tema umjesto novih otkrića.

네이처 어제자 #논문 AI를 사용하면 개인은 득을 많이 봄(3.02배 페이퍼수, 4.84배 피인용, 교신저자 1.37년 빨리됨) 하지만 과학계 전반을 따지면 문제가 있음(주제 4.63% 감소, 공동연구 22% 감소) 새로운 곳을 탐색하기보다 결과가 바로 나올 수 있는(데이터가 이미 있는) 곳에 먼저 적용되는 효과 pic.twitter.com/9JIt1VRQdW — 말러팔삼 (@mahler83) January 15, 2026

Autori upozoravaju da nagrađivanje individualnog uspjeha umjetnom inteligencijom može suziti znanstvenu raznolikost i ograničiti istraživanje. Studija isključuje radove koji izravno razvijaju AI metode i fokusira se na primjene u biologiji, medicini, kemiji i sličnim područjima, a dobiveni rezultati otvaraju pitanja o ravnoteži između produktivnosti i širine znanja u eri brzog razvoja AI tehnologija.