IBM kupuje Confluent za 11 milijardi dolara s ciljem jačanja AI ponude

Kompanija IBM najavila je akviziciju tvrtke Confluent, specijalizirane za podatkovnu infrastrukturu, u poslu vrijednom 11 milijardi dolara. Ovim potezom IBM planira ojačati svoje cloud i softverske usluge kako bi iskoristio rastuću potražnju potaknutu umjetnom inteligencijom

Bug.hr ponedjeljak, 8. prosinca 2025. u 22:40

Kako prenosi Economic Times, tehnološki gigant IBM objavio je u ponedjeljak da će preuzeti tvrtku Confluent u transakciji procijenjenoj na jedanaest milijardi dolara. Ovaj strateški potez usmjeren je na jačanje IBM-ovih cloud rješenja i kapitaliziranje na eksplozivnom rastu potražnje koju pokreće umjetna inteligencija.

Pod vodstvom izvršnog direktora Arvinda Krishne, IBM, poznat i kao "Big Blue", intenzivirao je spajanja i akvizicije kako bi ojačao svoje poslovanje u segmentu clouda i softvera. Riječ je o profitabilnim i brzorastućim segmentima, budući da korisnici sve više ulažu u nadogradnju svoje digitalne infrastrukture za podršku složenim AI aplikacijama.

Tvrtka Confluent, sa sjedištem u Mountain Viewu u Kaliforniji, pruža ključnu tehnologiju za obradu velikih količina podataka u stvarnom vremenu, što je osnova za napredne AI sustave.

"IBM i Confluent zajedno će omogućiti poduzećima da bolje i brže implementiraju generativnu i agentsku umjetnu inteligenciju", izjavio je Krishna. "Akvizicijom Confluenta, IBM će pružiti pametnu podatkovnu platformu za poslovni IT, namjenski izgrađenu za AI."

Ponuđena cijena od 31 dolara po dionici predstavlja premiju od oko 34% u odnosu na posljednju cijenu dionice Confluenta prije objave. Nakon vijesti, dionice Confluenta skočile su za gotovo 30%, dok je IBM zabilježio blagi rast od oko 2%.

"IBM kupuje ključni kanal za protok podataka koji podržava 'hype' oko umjetne inteligencije", komentirao je Michael Ashley Schulman, glavni investicijski direktor u Running Point Capitalu. "Ovom kupnjom IBM poboljšava svoje ponavljajuće prihode i učvršćuje svoj položaj kod velikih poslovnih korisnika."

Ovo je samo posljednja u nizu akvizicija kojima IBM nastoji ojačati svoju poziciju na tržištu. Prošle godine u travnju, tvrtka je za 6,4 milijarde dolara kupila cloud tvrtku HashiCorp. Ipak, ključnim se potezom smatra preuzimanje Red Hata 2019. godine za 34 milijarde dolara, što analitičari navode kao glavni katalizator koji je potaknuo rast IBM-ovog cloud poslovanja.

Akvizicija će biti financirana iz IBM-ovih gotovinskih rezervi, a očekuje se da će transakcija biti zaključena do sredine 2026. godine. Iz tvrtke poručuju kako očekuju da će ovaj potez pozitivno utjecati na prilagođenu temeljnu zaradu već unutar prve pune godine nakon zaključenja, te na slobodni novčani tok u drugoj godini.



