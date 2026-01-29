OpenAI predstavio Prism, AI radni prostor za znanstvenike i istraživače

'Prism je besplatan za korištenje i svatko s ChatGPT računom može odmah početi pisati. Nema pretplata niti ograničenja broja mjesta', kažu iz OpenAI-a

Matej Markovinović četvrtak, 29. siječnja 2026. u 16:10
📷 Foto: OpenAI
Foto: OpenAI

OpenAI je predstavio Prism, svojevrsni AI radni prostor namijenjen znanstvenicima i istraživačima, koji bi trebao pojednostaviti pisanje i suradnju na znanstvenim radovima. Riječ je o besplatnoj platformi dostupnoj svim korisnicima s osobnim ChatGPT računom, dok će u narednom razdoblju postati dostupna i organizacijama koje koriste ChatGPT Business, Enterprise i Education.  

Prism je pogonjen aktualnim modelom GPT-5.2, a OpenAI ga opisuje kao centralizirano okruženje koje objedinjuje sve faze rada na znanstvenom radu, od prvog nacrta do pripreme za objavu. Cilj je riješiti problem fragmentiranog rada, gdje se istraživači danas često oslanjaju na niz nepovezanih alata poput uređivača teksta, PDF-ova, LaTeX kompajlera, alata za upravljanje referencama i zasebnih chat sučelja.

„Prism podržava neograničen broj suradnika, omogućujući istraživačkim timovima da rade zajedno bez ograničenja broja mjesta ili prepreka pristupu. Budući da se koristi u oblaku, nije potrebna lokalna instalacija LaTeXa niti upravljanje okruženjem, što olakšava timovima suradnju u zajedničkom radnom prostoru“, piše u priopćenju OpenAI-a.

Među ključnim značajkama Pris­ma ističu se mogućnost razgovora s GPT-5.2 Thinkingom unutar samog projekta, pisanje i revizija radova uz puni kontekst dokumenta, pretraživanje i integracija relevantne literature, rad s jednadžbama, citatima i grafičkim prikazima, kao i pretvaranje rukom nacrtanih jednadžbi ili dijagrama izravno u LaTeX.

Platforma podržava i suradnju u stvarnom vremenu s koautorima, studentima i mentorima, izravne izmjene unutar dokumenta te opcionalno glasovno uređivanje za brze promjene.

Više o Prismu dostupno je ovdje.

 



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi