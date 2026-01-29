OpenAI predstavio Prism, AI radni prostor za znanstvenike i istraživače

'Prism je besplatan za korištenje i svatko s ChatGPT računom može odmah početi pisati. Nema pretplata niti ograničenja broja mjesta', kažu iz OpenAI-a

OpenAI je predstavio Prism, svojevrsni AI radni prostor namijenjen znanstvenicima i istraživačima, koji bi trebao pojednostaviti pisanje i suradnju na znanstvenim radovima. Riječ je o besplatnoj platformi dostupnoj svim korisnicima s osobnim ChatGPT računom, dok će u narednom razdoblju postati dostupna i organizacijama koje koriste ChatGPT Business, Enterprise i Education.

Prism je pogonjen aktualnim modelom GPT-5.2, a OpenAI ga opisuje kao centralizirano okruženje koje objedinjuje sve faze rada na znanstvenom radu, od prvog nacrta do pripreme za objavu. Cilj je riješiti problem fragmentiranog rada, gdje se istraživači danas često oslanjaju na niz nepovezanih alata poput uređivača teksta, PDF-ova, LaTeX kompajlera, alata za upravljanje referencama i zasebnih chat sučelja.

„Prism podržava neograničen broj suradnika, omogućujući istraživačkim timovima da rade zajedno bez ograničenja broja mjesta ili prepreka pristupu. Budući da se koristi u oblaku, nije potrebna lokalna instalacija LaTeXa niti upravljanje okruženjem, što olakšava timovima suradnju u zajedničkom radnom prostoru“, piše u priopćenju OpenAI-a.

Među ključnim značajkama Pris­ma ističu se mogućnost razgovora s GPT-5.2 Thinkingom unutar samog projekta, pisanje i revizija radova uz puni kontekst dokumenta, pretraživanje i integracija relevantne literature, rad s jednadžbama, citatima i grafičkim prikazima, kao i pretvaranje rukom nacrtanih jednadžbi ili dijagrama izravno u LaTeX.

Platforma podržava i suradnju u stvarnom vremenu s koautorima, studentima i mentorima, izravne izmjene unutar dokumenta te opcionalno glasovno uređivanje za brze promjene.

Više o Prismu dostupno je ovdje.