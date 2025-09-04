AI BCI: sučelje koje 'čita' moždanu aktivnost

Neinvazivni sustav sučelja mozak-računalo očitava moždanu aktivnost putem elektroda i koristi strojno učenje kako bi poboljšao kontrole pokreta

Mladen Smrekar četvrtak, 4. rujna 2025. u 21:23
Sučelje mozak-računalo kojim kopilotira umjetna inteligencija pomaže ljudima s paralizom da brže i preciznije obavljaju i složenije zadatke 📷 UCLA
Sučelje mozak-računalo kojim kopilotira umjetna inteligencija pomaže ljudima s paralizom da brže i preciznije obavljaju i složenije zadatke UCLA

Sučelja mozga i računala omogućuju korisnicima upravljanje uređajima pomoću moždanih signala, ali su često netočna i nepouzdana. No, kopiloti s umjetnom inteligencijom mogli bi poboljšati kontrolu tumačenjem namjere i pomaganjem pri kretanju, tvrdi studija u časopisu Nature Machine Intelligence pozivajući se na rezultate eksperimenta u kojem su paralizirane osobe učetverostručile performanse u zadacima poput pomicanja računalnog kursora ili upravljanja robotskom rukom.

Istraživači Kalifornijskog sveučilišta u Los Angelesu (UCLA) su osmislili neinvazivni sustav sučelja mozak-računalo koji može očitavati moždanu aktivnost putem elektroda i koristiti strojno učenje za poboljšanje kontrole pokreta. Sučelje je sadržavalo dva AI kopilota: jednog koji pomaže u vođenju računalnog kursora i drugog koji pomaže u zadacima robotske ruke koristeći vizualni unos.

Iščitavanje namjera

BCI je dešifrirao električne moždane signale koji su kodirali namjeravane radnje sudionika. Koristeći sustav računalnog vida, posebno izrađena umjetna inteligencija zaključila je namjeru korisnika - a ne pokrete njihovih očiju - kako bi vodila kursor i pozicionirala blokove.

Koristeći AI-BCI sustav, sudionik je uspješno završio zadatak pomicanjem četiri bloka uz pomoć umjetne inteligencije i robotske ruke 📷 Neural Engineering and Computation Lab / UCLA
Koristeći AI-BCI sustav, sudionik je uspješno završio zadatak pomicanjem četiri bloka uz pomoć umjetne inteligencije i robotske ruke Neural Engineering and Computation Lab / UCLA

Prilikom testiranja sučelja s AI kopilotima, sudionik s paralizom nogu zbog ozljede leđne moždine čak je 3,9 puta preciznije upravljao računalnim kursorom nego bez pomoći AI kopilota. U kontrolnoj skupini osobama bez paralize izvedba se poboljšala 2,1 puta s uključenom AI. Isto tako, sudionik s paralizom mogao je kontrolirati robotsku ruku kako bi pomicao obojene blokove do određenih ciljeva, što prije nije bilo moguće bez podrške AI.

Ovakav model dijeljene kontrole mogao bi, tvrde istraživači, učiniti sučelja mozak-računalo praktičnijima i učinkovitijima za svakodnevnu upotrebu i korisnicima olakšati obavljanje složenijih zadataka.



