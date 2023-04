Britanci bi radije radili 4 dana tjedno u uredu nego 5 hibridno

Od lipnja do prosinca prošle godine u Velikoj Britaniji proveden je eksperiment s četverodnevnim radnim tjednom, u kojem je sudjelovalo oko 3.300 zaposlenika iz više desetaka kompanija. Slijedom toga, tvrtka koja se bavi regrutiranjem, Hays, provela je anketu kako bi provjerila koliko je eksperiment bio uspješan. Već prvi objavljeni rezultat iznimno je pozitivan: 93% ispitanika izjavilo je da je četverodnevni radni tjedan dobra ideja. (Napomenimo da je istraživanje provedeno među zaposlenicima koji jesu, ali i onima koji nisu bili dijelom eksperimenta.)

Kad je riječ o kompanijama, od 61 poduzeća iz eksperimenta, njih 56 nastavit će u nekoj mjeri s praksom skraćivanja radnog tjedna, dok će njih 18 tu praksu ostaviti u primjeni trajno. Unatoč 20% kraćem radnom vremenu, zaposlenicima nisu smanjivane plaće, pa je vjerojatno i to doprinijelo pozitivnim stavovima prema četverodnevnom radnom tjednu.

Bolje 4 nego 5

U istraživanju, pak, koje je obuhvatilo gotovo 11.900 ispitanika, 92% ispitanih primijetilo je da samo 4 radna dana u tjednu imaju pozitivan utjecaj na njihove privatne živote, zdravlje i općenitu dobrobit, a 84% primijetilo je i pozitivan učinak na profesionalni dio života. Dodatno, 70% zaposlenih prijavilo je niže razine "izgaranja" na poslu.

Vrlo zanimljivi odgovori zabilježeni su u usporedbi hibridnog rada, osobito popularnoga u tehnološkim kompanijama od pandemije na ovamo, sa skraćenim radnim tjednom. Nešto manje od dvije trećine Britanaca (62%) kaže da bi radije išli u ured 4 dana tjedno, nego radili hibridno kao i do sada, 5 dana na tjedan. S njima se slaže i oko trećina (34%) ispitanih poslodavaca, koji su izjavili da bi omogućili skraćenje radnog tjedna na 4 dana, kada bi zaposlenici pristali te dane provodili u uredima.

Sve bliže skraćenom radnom tjednu

Prije godinu dana u Velikoj Britaniji samo oko 9% kompanija je razmišljalo o skraćivanju radnog tjedna, dok je ove godine taj udio porastao na 17%. I dalje njih nešto više od polovice (53%) je izvijestilo kako na to nisu spremni uslijed raznih operativnih prepreka. Među radnicima, prošle je godine 65% ispitanih izjavilo kako smatraju da ima šanse da četverodnevni radni tjedan zaživi u praksi, a ove godine to je izjavilo njih 74%. Kada su upitani kada će se to dogoditi, najveći dio ispitanika kao realan vremenski okvir istaknuo je sljedećih dvije do pet godina.