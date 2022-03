Čaša alkoholnog pića dnevno smanjuje veličinu mozga. Dvije i puno više

Kod ljudi koji puno piju dolazi do promjena u strukturi i veličini mozga, povezanih s kognitivnim oštećenjima. No, rizična je čak i skromna konzumacija alkohola - nekoliko piva ili čaša vina tjedno. Naime, iIstraživači sa Sveučilišta Pennsylvania analizirali su podatke o više od 36.000 odraslih i zaključili kako je čak i lagana do umjerena konzumacija alkohola povezana sa smanjenjem ukupnog volumena mozga.

Promjene u strukturi mozga

Veza je to čvršća što je veća razina konzumacije alkohola. Na primjer, kod 50-godišnjaka, povećanjem doze s čaše piva na bocu dnevno, dolazi do promjena u mozgu ekvivalentnih starenju od dvije godine. Pijenjem dva piva dnevno u istoj dobi znači ostarjeti tri i pol godine, objavili su istraživači u časopisu Nature Communications.

Svaka dodatna, dnevno ispijana čaša alkohola odražava se na starenje mozga

Ovi nalazi su u suprotnosti s dosad poznatim smjernicama o sigurnim granicama pijenja. Mnoga opsežna istraživanja ispitivala su vezu između pijenja i zdravlja mozga, s dvosmislenim rezultatima. Iako postoje čvrsti dokazi da opijanje uzrokuje promjene u strukturi mozga, uključujući snažno smanjenje sive i bijele tvari, druge studije sugeriraju da umjerena konzumacija alkohola možda neće imati utjecaja, ili čak da bi lagano pijenje moglo imati koristi za mozak kod starijih osoba.

Moć velikih skupova podataka

Međutim, tim ranijim istraživanjima nedostajala je moć velikih skupova podataka. Sada su istraživači koristili UK Biobank, skup podataka s genetskim i medicinskim informacijama pola milijuna Britanaca srednje i starije dobi. Iščitali su i MRI mozga od više od 36.000 odraslih osoba kako bi izračunali volumen bijele i sive tvari u različitim regijama mozga.

Utjecaj dnevno ispijenih količina alkohola na volumen sive i bijele tvari u mozgu

Grupiranje podataka prema prosječnoj razini potrošnje ukazalo je na mali, ali očiti uzorak: ispijanje jedne alkoholne jedinice dnevno nije napravio veliku razliku u volumenu mozga, ali prijelaz s jedne na dvije ili tri jedinice dnevno bio je povezan sa smanjenjem sive i bijele tvari.

Nova istraživanja

Istraživači su podatke o smanjenju veličine mozga povezane s pijenjem usporedili s onima koje se javljaju starenjem. Modeliranje je pokazalo kako se svaka dodatna, dnevno ispijana jedinica alkohola odražava na veći učinak starenja mozga. Dok je prelazak s nule na dnevni prosjek od jedne alkoholne jedinice bio povezan s ekvivalentom pola godine starenja, razlika između nula i četiri pića bila je više od 10 godina starenja.

Grafikoni raspršenosti standardiziranog volumena sive i bijele tvari u odnosu na dnevnu konzumaciju alkohola

"Ova studija bavila se prosječnom potrošnjom, ali nas zanima je li piti jedno pivo dnevno bolje nego ne piti nijedno tijekom tjedna, a zatim ispiti njih sedam tijekom vikenda", kažu istraživači. "Postoje naznake da je opijanje gore za mozak, ali te dokaze još nismo pomno pregledali."