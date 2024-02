Sposobnost umjetne inteligencije da generira tekst i slike potaknula je novi krug pitanja o tome kako će prepuštanje ljudskih odluka i aktivnosti umjetnoj inteligenciji utjecati na društvo. Hoće li se AI pokazati kao prijateljski nastrojen pomoćnik ili će biti bezosjećajan despot, prikazan u mnogim distopijskim filmovima i romanima?

Procjena osobnosti i ponašanja

Ako je vjerovati nalazima netom objavljene studije u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, čini se da se da se najnovija verzija ChatGPT-a i ne razlikuje previše od ljudskih pandana.

ChatGPT-4 i ChatGPT-3 na testu: plava, narančasta i zelena linija odgovaraju srednjim rezultatima ljudi i 'chatbotova' Mei, Xie, Yuan i Jackson

Štoviše, u slučajevima kada je bot odabirao manje uobičajena ljudska ponašanja, bio je kooperativniji i altruističniji od ljudi, otkrili su istraživači Sveučilišta Stanford i njihovi kolege sa Sveučilišta Michigan. Oni su osobnost i ponašanje ChatGPT-ovih popularnih chatbotova vođenih umjetnom inteligencijom istražili koristeći alate psihologije i bihevioralne ekonomije.

Botovi na Turingovom testu

Istraživači su zamolili chatbotove da opišu svoje poteze u paketu bihevioralnih igara koje mogu predvidjeti ekonomska i etička ponašanja u stvarnom svijetu, a njihovi odgovori uspoređeni su s onima više od 100.000 ljudi iz 50 zemalja.

Bot je uvijek društveno koristan i ponaša se kooperativno, ali to možda ne čini s osmijehom Freepik

Testiranja su pokazala da se postupanje ChatGPT-4 ne može razlikovati od pravog čovjeka, čak i kad su korištene statističke metode da se to otkrije. Zapravo, ChatGPT-4 je pokazao i više "ljudskosti" od nekih ljudi jer je bio kooperativniji, altruističniji, puniji povjerenja, velikodušan i vjerojatno će uzvratiti uslugu od prosječnog čovjeka uključenog u ispitivanje.

Procjena osobina

Istraživači su procijenili osobine osobnosti bota pomoću uobičajenog testa osobnosti OCEAN Big-5 kojim se ocjenjuje pet osnovnih osobina koje oblikuju ponašanje. ChatGPT-4 je prošao test, ali nije stekao mnogo prijatelja. Verzija 3 pokazala se manje otvorenom prema novim idejama i iskustvima nego velika većina ljudi.

Rezultati testa koji su proveli istraživači sveučilišta Stanford i Michigan Mei, Xie, Yuan i Jackson

Usporedba ponašanja u testovima koji uključuju financijske transakcije poput ravnomjernog dijeljenja novca, pokazalo se da su potezi verzije 4 bili jednaki ljudskima, dok verzija 3 nije prošla ovaj test.

Osobine ličnosti i ponašanje

Izbori chatbota u igrama često su optimizirani za najveću korist i za bota i za njegov ljudski pandan, pokazalo je istraživanje. Njihove su strategije bile u skladu s altruizmom, pravednošću, empatijom i reciprocitetom, što je navelo istraživače da sugeriraju da chatbotovi mogu dobro funkcionirati kao agenti korisničke službe i posrednici u sukobima.

Ali kako bot koji nije ugodan može deeskalirati sukob? Djelomičan odgovor leži u razlici između osobina ličnosti i ponašanja.

ChatGPT-ova dinamična igra u "Prisoner's Dilemma". ChatGPT-4 pokazuje veću tendenciju suradnje u usporedbi s ChatGPT-3 koji je znatno kooperativniji od ljudskih igrača Mei, Xie, Yuan i Jackson

"Tražite li pomoć od državnog službenika, on bi vam pristojno mogao reći dane može učiniti ništa. Pokazao bi ugodnu crtu ličnosti bez kooperativnog ponašanja, dok bi ChatGPT bot vjerojatnije učinio obrnuto", objašnjavaju istraživači. "Bot uvijek radi stvari koje su društveno korisne, ponaša se na način koji je kooperativan, ali to možda neće činiti s toliko osmijeha."

Interakcija čovjek-AI

Dobar dio straha od umjetne inteligencije odnosi se na činjenicu da ljudi ne mogu vidjeti kako botovi donose odluke. Bez znanja za što je bot optimiziran, mnogima može biti teško prihvatiti njegov savjet, kažu istraživači koji su uvođenjem klasičnih ekonomskih igara u Turingov test prvi put mogli profilirati ponašanje umjetne inteligencije kroz njihove radnje, a ne samo kroz njihove riječi.

Iz ovog jednostavnog skupa eksperimenata nije jasno koliko će ponašanje biti stabilno ili kako bi botovi djelovali u drugim situacijama, upozoravaju istraživači.

"Važno je razumjeti kako će interakcije s umjetnom inteligencijom promijeniti naše ponašanje i kako će to utjecati na našu dobrobit i društvo", zaključuju istraživači. "Što ranije to shvatimo, to ćemo bolje moći razumjeti što možemo očekivati od umjetne inteligencije i usmjeriti stvari u boljem pravcu."