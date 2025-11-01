Dijamantne deke hlade čipove i jačaju performanse

Bakterija za recikliranje baterija, gnojivo iz istrošenih EV baterija, umjetni mišići pokretani zvukom i umjetni jezik koji mjeri ljutinu hrane neki su od istraživačkih pothvata zabilježenih proteklog tjedna

Mladen Smrekar subota, 1. studenog 2025. u 08:30
Uzgoj krupnozrnatog polikristalnog dijamanta na niskoj temperaturi omogućio je novi način borbe protiv topline u tranzistorima 📷 Mohamadali Malakoutian
Uzgoj krupnozrnatog polikristalnog dijamanta na niskoj temperaturi omogućio je novi način borbe protiv topline u tranzistorima Mohamadali Malakoutian

Istraživači Sveučilišta Stanford razvili su tanki sloj polikristalnog dijamanta, debljine nekoliko mikrometara, koji se može nanositi izravno na poluvodičke uređaje na temperaturama do 400 °C. Ova tehnologija, kažu, omogućava učinkovito raspršivanje topline unutar čipova bez oštećenja osjetljivih komponenti. U testovima s galij-nitridnim radiofrekventnim tranzistorima dodatak dijamanta snizio je temperaturu uređaja za više od 50 °C, što je rezultiralo petostrukim povećanjem pojačanja radio valova u X-pojasu.

Polikristalni dijamant mogao bi pomoći u smanjenju temperature unutar 3D čipova 📷 Dennis Rich
Polikristalni dijamant mogao bi pomoći u smanjenju temperature unutar 3D čipova Dennis Rich

Dijamanti imaju puno veću toplinsku vodljivost od bakra, što ih čini izvrsnim materijalom za hlađenje budućih CMOS čipova i drugih visokih tehnologija, tvrde istraživači koji kažu da bi njihova inovacija mogla značajno unaprijediti učinkovitost, pouzdanost i trajnost mikroelektronike zahvaljujući boljem upravljanju toplinom.​

Najtopliji motor na svijetu﻿

Motor sastavljen od jedne mikroskopske čestice suspendirane u električnom polju, djelo je istraživača King's Collegea﻿ u Londonu. Ovaj motor postiže temperature toplije od središta Sunca, što omogućava istraživanje zakona termodinamike na najmanjoj skali. Primjenom šumnog napona na elektrodu čestice, temperatura dramatično raste, čime se otvaraju nove mogućnosti za razvoj učinkovitijih strojeva i analognog računarstva.

Toplinski motor s mikročesticama 📷 James Millen
Toplinski motor s mikročesticama James Millen

Ova tehnologija, čiji su principi opisani i razjašnjeni u časopisu Physical Review Letters, mogla bi, kažu, unaprijediti modeliranje savijanja proteina, važnog za razumijevanje bolesti i razvoja lijekova.

Bakterija za recikliranje baterija

Istraživači Boston Collegea otkrili su bakteriju Acidithiobacillus ferrooxidans koja prirodno proizvodi protone sposobne za ispiranje elektrodnih materijala iz istrošenih baterija. Ova bakterija koristi željezo iz kućišta baterija kao svoj nutrijent, što omogućava samodostatni biološki proces recikliranja bez potrebe za toksičnim kemikalijama i velikom potrošnjom energije.

Novi proces biološkog ispiranja otvara vrata učinkovitom oporabljivanju katodnih metala 📷 Brooke E. Elander, Mengyun Jiang, Mikayla Fahrenbruch, Wei Li, Babak Momeni, Dunwei Wang
Novi proces biološkog ispiranja otvara vrata učinkovitom oporabljivanju katodnih metala Brooke E. Elander, Mengyun Jiang, Mikayla Fahrenbruch, Wei Li, Babak Momeni, Dunwei Wang

Takav pristup, opisan u časopisu ACS Sustainable Resource Management, obećava čistiji, lokalizirani i energetski učinkovitiji postupak recikliranja baterija, s potencijalom za značajno smanjenje otpada i okolišnih troškova.

Gnojivo iz istrošenih EV baterija

Inovativan proces za reciklažu istrošenih litij-željezo-fosfatnih (LFP) baterija iz električnih vozila djelo je profesora Sveučilišta Wisconsin-Milwaukee. LiFeP baterije, koje imaju nominalni napon ćelije oko 3,2 V i dug vijek trajanja do 2000 ciklusa, efektnije se pune i troše s manjim gubicima energije u odnosu na tradicionalne baterije poput olovnih.

profesor Deyang Qu razvio je strategiju recikliranja istrošenih baterija 📷 UWM Photo / Troye Fox
profesor Deyang Qu razvio je strategiju recikliranja istrošenih baterija UWM Photo / Troye Fox

Postupak reciklaže koristi dobro poznatu tehnologiju ionske izmjene, ekonomski održivu jer proizvodi vrijedne poljoprivredne sirovine: fosfor, kalij i dušik, pri čemu se litij učinkovito izdvaja i može se dodatno koristiti. Projekt je trenutno testira na eksperimentalnim kulturama poput rajčica.

OCTOID: robot inspiriran hobotnicom

Istraživači Korejskog instituta za znanost i tehnologiju (KIST) razvili su naprednog mekog robota nadahnutog sposobnostima hobotnice. OCTOID ima dvoslojni dizajn koji kombinira aktivni sloj od kolesteričnih tekućekristalnih elastomera (CLCE) sposobnih mijenjati boju te kruti, prozirni sloj koji omogućuje reverzibilnu i prilagodljivu promjenu oblika.

Napredni meki robot dvoslojnog dizajna 📷 Dae-Yoon Kim i sur.
Napredni meki robot dvoslojnog dizajna Dae-Yoon Kim i sur.

Ovaj robot, predstavljen u časopisu Advanced Functional Materials, može ne samo promijeniti boju radi kamuflaže, nego se i programabilno kretati te sigurno hvatati objekte nalik hobotičjim krakovima. Integracija optičkih i mehaničkih funkcija u jednom sustavu, kažu, otvara nove mogućnosti u biomimetičkoj robotici i naprednom dizajnu mekih, autonomnih robota sofisticiranog ponašanja.

Umjetni mišići pokretani zvukom

Švicarski istraživači s ETH Zürich razvili su umjetne mišiće od silikona s mikromjehurićima koji se mogu kontrolirati ultrazvukom. Kad ih se izloži zvučnim valovima, ovi mišići s mikrostrukturom pora u koje se zarobljavaju mjehurići, osciliraju i stvaraju precizno usmjerene pokrete, od jednostavnog savijanja do valovitih obrazaca.

Tehnologija, opisana u časopisu Nature, omogućava bežičnu kontrolu, brzo reagiranje i veliki potencijal za primjenu u tijesnim ili osjetljivim područjima poput gastrointestinalnog trakta, najavljujući nove mogućnosti u tehničkim i medicinskim poljima.​ U laboratorijskim ispitivanjima pokazali su se tako kao izuzetno nježni hvatači te kao idealni medicinski flasteri za ciljano otpuštanje lijekova.



Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi