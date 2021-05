Eurostat: Hrvate je najmanje briga za privatnost podataka

% people who never refused access to personal data when installing an app🤳



🇭🇷 37

🇨🇿 36

🇱🇻 32

🇱🇹 31

🇨🇾 29

🇧🇬 27

🇬🇷 27

🇲🇹 26

🇦🇹 26

🇪🇸 23

🇵🇱 23

🇸🇰 22

🇭🇺 21

🇷🇴 20

🇫🇮 20

🇩🇰 16

🇪🇪 16

🇮🇪 15

🇱🇺 15

🇧🇪 13

🇩🇪 13

🇸🇮 13

🇮🇹 12

🇳🇱 12

🇵🇹 12

🇸🇪 11



Via @eurostat https://t.co/fBxrAMubCl