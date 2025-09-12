'Exergaming': trening za poboljšanje pamćenja

Trening temeljen na računalnim igrama ne poboljšava samo kognitivne sposobnosti ljudi s početnim znakovima demencije, već dovodi i do pozitivnih promjena u mozgu

Mladen Smrekar petak, 12. rujna 2025. u 10:15
Exergame trening: korakom udesno sudionica studije potvrđuje da je proizvod bio na popisu za kupovinu 📷 Jonas Weibel
Eksperimentalni trening temeljen na kombinaciji tjelesne aktivnosti i kognitivnih igara može značajno poboljšati pamćenje i mentalne sposobnosti starijih osoba s blagim znakovima demencije, pokazale su nove studije ETH Zuricha i Istočnošvicarskog sveučilišta primijenjenih znanosti (OST).

Snimke magnetske rezonancije pokazuju da se volumen hipokampusa i talamusa povećao, a pozitivni učinci primijećeni su i u prednjem cingularnom te u prefrontalnom korteksu 📷 Patrick Manser, Michael Rosio, André Schmidt, Lars Michels & Eling D. de Bruin
Istraživači su testirali tzv. exergame sustav, videoigru koja povezuje fizičke i mentalne izazove. Sudionici s blagom kognitivnom disfunkcijom igrali su je pet puta tjedno kroz 12 tjedana. Igre su zahtijevale zamišljanje i pamćenje, ali i konkretne pokrete udovima, od izrade popisa za kupovinu do rješavanja vizualnih zadataka. Nakon tog živčani sustav stimuliran je vježbama disanja.

Poboljšanja i promjene

Sudionici eksperimenta pokazali su značajno poboljšanje memorije i pažnje, na testovima ali i u svakodnevnim situacijama, od kupovine, preko komunikacije, do suočavanja sa stresom. Neuroimaging je pokazao povećanje volumena hipokampusa i talamusa, ključnih moždanih struktura za pamćenje, te pozitivne promjene u još nekoliko područja kore. Takve promjene povezuju se s usporavanjem i potencijalnim smanjenjem simptoma demencije.

Ova otkrića, predstavljena u časopisu Alzheimer's Research & Therapy, pokazuju smjer prema neinvazivnim, personaliziranim načinima usporavanja demencije kod starijih osoba. Istraživači planiraju proširiti program kako bi se ispitalo može li ovakav trening dugoročno spriječiti razvoj demencije.



