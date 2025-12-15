Nestašica memorije prijeti mobitelima sa 16 GB RAM-a

Mobiteli sa 16 GB RAM-a mogli bi tijekom 2026. godine postati rijetka pojava na tržištu, a bit će manje i modela s 12 GB RAM-a

Matej Markovinović ponedjeljak, 15. prosinca 2025. u 11:00
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Zbog globalne nestašice memorije, već je vidljivo da proizvođači malo po malo podižu cijene svojih aktualnih mobitela u odnosu na prethodne generacije. No, povećanje cijena nije održivo rješenje za sva tržišta pa će se proizvođači tijekom sljedeće godine odlučiti na smanjenje troškova kroz slabije hardverske konfiguracije.

Prema za sada još uvijek neslužbenim informacijama iz Koreje, mobiteli opremljeni sa 16 GB RAM-a postat će neisplativi za proizvodnju te bi mogli gotovo nestati s tržište, dok bi se u nižem i srednjem segmentu ponovno mogli pojaviti modeli sa svega 4 GB RAM-a. Također, isporuke modela s 12 GB RAM-a mogle bi se smanjiti i do 40 posto, a njihovo mjesto zauzeli bi uređaji sa 6 ili 8 GB RAM-a.  

Dodatni pritisak na tržište dolazi iz sektora umjetne inteligencije, gdje podatkovni centri sve agresivnije otkupljuju memorijske čipove visoke propusnosti. Kako prioritet dobiva infrastruktura za AI sustave, proizvođačima mobitela ostaje tek manji dio proizvodnih kapaciteta. Hoće li se situacija ipak promijeniti, trenutno nije poznato.

 



