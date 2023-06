Google i dalje najsnažniji medijski brand, Twitter oštro pao

Istraživačka kuća koja se bavi praćenjem vrijednosti marki u cijelom svijetu, Brand Finance, objavila je svoje izvješće za medijski sektor u ovoj godini. Ono uključuje 50 kompanija, tj. snagu njihovih brandova, procijenjenu posebnom metodologijom te složenu na rang listu. Ove godine tablicom ponovno dominiraju tehnološke kompanije orijentirane prema potrošačkom tržištu, a posebno one vezane uz društvene medije.

Dominacija tech kompanija

Na prvom mjestu našao se Google, koji i nije striktno medijska kuća, no tamo je već tri godine zbog svoje dominacije u području pretraživanja Interneta. Googleova procijenjena vrijednost branda viša je od 281 milijarde dolara, no to možda samo po sebi i ne znači mnogo, dok se ne usporedi s ostalima. Drugi na listi, TikTok, bilježi čak četiri puta manju vrijednost branda prema ovoj listi, od gotovo 66 milijardi dolara. Slijede Facebook, WeChat, Disney i Instagram, a top 10 zatvaraju Tencent, YouTube, Netflix i LinkedIn.

Ono što je, kažu analitičari, ove godine najzaslužnije za prvu poziciju Googlea su marke Google Wallet, Google Pixel i Google Cloud. YouTube, u vlasništvu Googlea, ima vrijednost branda oko deset puta manju od matične mu kompanije. No, prema "snazi" branda YouTube je plasiran na visoko drugo mjesto.

Najbrže raste LinkedIn

Kad je riječ o društvenim mrežama i servisima s najbržim rastom vrijednosti branda, tu prednjači LinkedIn, a slijede ga Instagram, ponovno YouTube te Bloomberg i Warner Bros. Na drugom kraju poretka je Twitter, za koji Brand Finance procjenjuje da je u velikom padu – od lanjskog je izvješća pao za 8 mjesta i sada je tek na 34. mjestu u poretku, s vrijednošću marke od 3,9 milijardi dolara. Na taj pad utjecala je promjena vlasništva, a već smo vidjelo da je Elon Musk svojim preuzimanjem srušio i vrijednost same kompanije, što se odrazilo i snagu i vrijednost njezinog branda.

Spomenimo i da je ove godine prvi puta u pregled uvršten i WhatsApp, koji se odmah plasirao na relativno visoko 17. mjesto s procijenjenom vrijednošću marke od 8 milijardi dolara.