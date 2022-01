Isplate li se Revolut, Wise ili Curve za plaćanje u inozemstvu, ako na računu imamo kune?

Mi koji smo se onomad pomamili za novim fintech proizvodima, radili smo to iz raznih poriva. Neki radi praktičnosti i kvalitete aplikacija, neki da bi mogli plaćati satom i mobitelom, neki da jednostavno probaju nešto novo, a neki u nadi da će zamijeniti zločeste domaće banke. Mnogi su i zaključili da će time uštedjeti na konverziji valuta, bilo kad plaćaju u inozemstvu, bilo kad kupuju nešto online u stranoj valuti.

Nema dvojbe da su te moderne online banke i servisi unijeli pomutnju u bankarski sustav, podigli standarde mobilnih aplikacija i promijenili očekivanja korisnika. Hvala im na tome!

Isplati li se to?

Previše je tu parametara i načina korištenja da bi se mogao donijeti neki općenit zaključak o isplativosti cijele priče. Nekima je to sve skupa zabavno, nekima prekomplicirano i ne vrijedi truda. No pustimo na stranu subjektivna sviđanja, novci su tu da se broje - idemo vidjeti što možemo brojevno usporediti.

S tim ciljem odlučili smo napraviti jednostavan, univerzalan test: na istom mjestu, u isti dan kupit ćemo za točno 5 eura jedan proizvod s deset različitih kartica – pa da vidimo koliko će nam koja banka ili servis naplatiti u kunama. Test je odrađen u jutarnjim satima u petak, 21. siječnja 2022. i ovim putem zahvaljujemo svim prijateljima koji su nam u tome pomogli (znate koji ste <3), jer nitko naravno nema račune u svim tim bankama. No kad se mnogo malih složi…

Rezultati

Da ne duljimo – evo i onoga što vas zaista zanima - tablice s rezultatima! No svakako pročitajte i komentare ispod, jer ponekad ima neki „ako“!

Ime servisa i brand kartice trebali bi biti jasni. U trećem stupcu je iznos u kunama koji nam je naplaćen za kupovinu od 5 eura. Sljedeći stupac ("Marža") izračunava koliko je spomenuti iznos veći u odnosu na srednji tečaj HNB-a. U posljednja dva stupca bavimo se teorijom: koliko bi - uz takav tečaj i maržu - platili račun od 1000 eura te koliko bismo više potrošili novaca na tih 1000 eura u odnosu na srednji tečaj centralne nam banke. Dakako, suludo je očekivati da će marža biti nula, no lijepo je vidjeti one koji u tom ne pretjeruju.

Testiranje kupovine za 5€ na dan 21. siječnja 2022. Brand kartice 5€ je naplaćeno Marža* Cijena za 1000 € Marža* na 1000 € Strani servisi / banke Revolut

< 7500 kn Mastercard 37,68 kn 0,18% 7.536,00 kn 13,39 kn Revolut

> 7500 kn Mastercard 37,87 kn 0,68% 7.573,68 kn 51,07 kn Wise Mastercard 37,82 kn 0,55% 7.564,00 kn 41,39 kn Curve

< 4500 kn Mastercard 37,78 kn 0,44% 7.556,00 kn 33,39 kn Curve

> 4500 kn Mastercard 38,54 kn 2,46% 7.708,00 kn 185,39 kn Domaće banke PBZ Visa 37,75 kn 0,36% 7.550,00 kn 27,39 kn Erste Bank Visa 37,75 kn 0,36% 7.550,00 kn 27,39 kn OTP banka Mastercard 37,78 kn 0,44% 7.556,00 kn 33,39 kn Addiko Bank Mastercard 37,78 kn 0,44% 7.556,00 kn 33,39 kn Raiffeisenbank Mastercard 37,88 kn 0,71% 7.576,00 kn 53,39 kn Zagrebačka banka Visa 38,04 kn 1,14% 7.608,00 kn 85,39 kn Domaći servisi AirCash Mastercard 37,78 kn 0,44% 7.556,00 kn 33,39 kn Keksica Visa 37,75 kn 0,36% 7.550,00 kn 27,39 kn Tečaj HNB 37,61 kn 0,00% 7.522,61 kn 0,00 kn

*marža u odnosu na srednji tečaj HNB

Moramo odmah napomenuti – ovo je samo jedan aspekt korištenja kartica i jedan radni dan, slučajno odabran, na koji smo napravili test.

Podizanje gotovine na bankomatima u inozemstvu priča je za sebe, sa svojim pravilima, naknadama i tečajevima.

Plaćanje vikendom je u pravilu skuplje jer su u to vrijeme valutna tržišta zatvorena i tečajevi uračunavaju neizvjesnost što će se dogoditi tijekom vikenda i kako će to utjecati na tečaj u ponedjeljak ujutro. Ukratko – izbjegavajte vikend ako možete.

Također, s obzirom da su razlike ponekad vrlo male – za očekivati je da bi neki drugi (radni) dan situacija bila malo drugačija, ovisno o definiranim tečajevima.

Konačno, imajte na umu da je test rađen u eurima – dolari ili neka druga valuta mogu imati sasvim drugačije rezultate. Ako bude interesa, možda i to istestiramo.

A sad evo i detalja...

Revolut

Počnimo od vjerojatno najpopularnijeg fintecha na našim prostorima – Revoluta. Od svih testiranih, on nam je naplatio najmanju cijenu kupovine eura. Ali – taj tečaj vrijedi samo do 7.500 kn mjesečno. Ako u mjesec dana prijeđete taj iznos, ulijeće naknada od 0.5% i time ulazi u raspon tečaja koje nude i naše banke. To možete izbjeći ako ste Premium ili Metal pretplatnik, što će vas koštati 55 odnosno 100 kuna mjesečno. Ako konvertirate veće količine valuta, moglo bi vam se i isplatiti!

Valja spomenuti da je Revolut jedna od dvije testirane usluge (druga je Wise) na kojima možete zaobići i naknadu vikendom – jednostavno konvertirate svoj novac u eure radnim danom, pa kad naplata dođe u dane vikenda, konverzija će već biti odrađena.

Ne treba niti zaboraviti Revolutove virtualne i jednokratne kartice - koje puno utječu na razinu sigurnosti kupovine na Internetu, što je bitnije nego koja kuna manje ili više na tečajnim razlikama.

Wise (ex. Transferwise)

Wise nije toliko popularan kod nas, posebno ne među privatnim korisnicima, no svejedno smo bacili oko. Kod njega je specifično da naplaćuje i uplatu na račun pa cijela računica dobiva novu dimenziju. Ako prije trošenja uplatite i položite kune na svoj Wise račun, to će vas na 5 eura koštati dodatnih 12 lipa – ukupno 37,94 kn. No ako uplaćujete kune i istovremeno ih pretvarate u eure, efektivni tečaj će ispasti nešto povoljnije i potrošit ćete manjih 37,86 kn. U oba slučaja se, nažalost, ne radi o nekim spektakularnim tečajevima, štoviše – lošiji su od većine naših banaka. Wise je ionako specijalist za transfer novca, no to je tema za neku drugu priču…

Curve

Curve je specifičan igrač jer kod njega ne držite novac. On samo glumi posrednika u trenutku same transakcije i trošak koji plaćate u pozadini odmah skida s kartice s kojom ste ga povezali. U tom postupku odrađuje i valutnu konverziju koja je solidna samo do iznosa od 4.500 kn mjesečno, preko toga prelazi u pljačku.

Domaće banke

Za sve domaće banke koje smo testirali – Addiko, Erste, OTP, PBZ, RBA i Zagrebačku – postupak je bio isti. Plaćano je karticom tekućeg računa (ovisno o banci, radi se o Mastercard ili Visa karticama). Nakon uspješnog plaćanja, bacili smo oko na promet tekućeg računa i pogledali koliko je točno novaca skinuto za tu transakciju.

Valja spomenuti da je kod Erste banke došao SMS s kalkulacijom naknade, no u njemu je pisao nešto veći iznos (37,88 kn) nego što je u stvarnosti naplaćen s računa.

Za sve ostale banke situacija je vrlo jasna – očito koriste tečaj izdavača kartice koju koriste – uz iznimku RBA i Zagrebačke banke koji su odlučili dodatno zaraditi.

AirCash i Keksica

I za kraj - naše perjanice fintech industrije, kojih su puni jumbo plakati, očito ne igraju na kartu povoljnijih tečajeva i eure vam prodaju po tečaju koji nude kartični im principali. Potpuno fer.

Koju posluku porati?

Gledajući samo trošak plaćanja karticama u eurima, ako se ne radi o većim iznosima, ovaj test vam šapće samo jednu stvar: prestanite brinuti o tečajnim razlikama. Posebno stoga što će kroz godinu dana euro biti naša valuta, pa i svaka dugoročna kalkulacija nema smisla.

Ako pak konvertirate veće iznose svakoga mjeseca, tipa za putovanja, onda se možda i ima smisla malo potruditi i naći neki povoljniji način. Možda.

BONUS: Alat za izračun koliko ste (pre)više platili

No da ne ostane samo na jednokratnom testu, napravili smo jednostavan kalkulator koji će vam reći koliko ste zapravo preplatili konverziju valute prilikom plaćanja karticom. Neupitno je da i banka odnosno kartičar moraju nešto zaraditi u tom procesu, no ako je ta marža prevelika, onda imate posla s pohlepom. Postotak koji dobijete usporediv je s postotkom marže u tablici - samo imajte na umu da bi vikendom mogao biti dosta veći. Svoje rezultate slobodno podijelite i prokomentirate na našem forumu.

Kalkulator uzima u obzir današnji tečaj (baš danas, ne na dan pisanja članka) i uspoređuje s tečajem koji je vama naplaćen. Ima ga, dakako, smisla koristiti samo na isti dan kad je napravljena transakcija.