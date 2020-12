Istražili smo kako ste prešli na DVB-T2, rezultati su zanimljivi

Krajem listopada i početkom studenog cijela je Hrvatska prešla na novo DVB-T2 emitiranje televizijskog signala. Iz tog razloga odlučili smo provesti istraživanje i saznati kako ste „preživjeli“ ovaj prelazak na novi standard emitiranja televizijskog signala. U sklopu istraživanja odlučili smo dijeliti i vrijednu nagradu – TV uređaj Sharp 55BL2EA Android kojeg je poklonio sponzor Ronis. Zahvaljujući aktualnoj tematici i atraktivnoj nagradi u istraživanju je sudjelovalo gotovo 8000 ispitanika.

Iako je u javnosti postojala određena bojazan da bi se kod prelaska mogli pojaviti problemi, iako su postojala negodovanja kako se korisnicima nameće kupnja novog TV uređaja ili posebnog prijemnika, vaši komentari su generalno bili pozitivni i niste naišli na značajnije tehničke probleme.

56% korisnika gleda TV program putem zemaljske antene

Za početak, pitali smo vas imate li TV prijemnik koji podržava DVB-T2 i H.265. 38% ispitanika je potvrdilo da takav uređaj posjeduje već dulje vrijeme, a 19% vas je takav TV kupilo nedavno. 37% ima stariji TV prijemnik koji ne podržava DVB-T2, a 4% je izjavilo kako nije sigurno u to kakav prijemnik ima. I na kraju, 2% ispitanika uopće ne posjeduje TV prijemnik.

36% korisnika posjeduje TV uređaj koji ima Full HD razlučivost, 27% ima 4K TV uređaj, 23% korisnika TV uređaj s HD razlučivošću, a čak 12% korisnika ne zna kakvu razlučivost mu podržava TV. Da su 8K kod nas još uvijek ipak u samom začetku, svjedoči podatak kako je samo 22 osobe u cijelom istraživanju imaju takav uređaj u svojem domu.

Budući da je prelazak na DVB-T2 emitiranje prvenstveno pogađalo korisnike koje TV signal na svojem primarnom uređaju primaju preko zemaljske antene, zanimalo nas je koliko vas uopće gleda televiziju na takav način. Rezultati su pokazali kako 56% korisnika televiziju primarno prati putem zemaljske antene te su za nastavak primanja signala trebali kupiti novi TV uređaj (ako ga već nemaju) ili zaseban DVB-T2 prijemnik. Nadalje, 31% korisnika televiziju prati putem različitih IPTV, kabelskih ili satelitskih providera, 8% izravno putem Interneta, 3% putem satelita, a 2% uopće ne gleda televiziju.

67% korisnika ima pretplatu na neki dodatni servis

Zanimalo nas je više o korisnicima koji televiziju ne gledaju putem zemaljske antene, već putem IPTV / kabelskih / satelitskih providera (njih 31%). Stoga smo ih pitali koji je njihov operater TV usluge. 35% ih koristi usluge A1 ili B.net, 32% usluge HT-a (maxTV), 13% Iskon TV, 5% OptiTV, 3% evoTV, itd.

Na pitanje zašto su uopće odabrali plaćeni način primanja televizijskog signala pokraj besplatnog emitiranja putem zemaljske antene, odgovorili su da je primarni razlog povoljan paket Internet + TV (38%), zatim filmski programi (22%), sportski programi (17%), snimalica (10%) i dječji programi (8%).

Snimalicu povremeno koristi 45% korisnika, no ipak, ti korisnici većinom gledaju TV program u realnom vremenu. 23% korisnika ima snimalicu, ali je uopće ne koristi. 12% korisnika jedino putem snimalice i gleda TV program, dok 20% korisnika nema snimalicu.

Streaming servisi sve su popularniji među hrvatskim građanima. Razlozi su jasni – možete gledati sadržaj koji želite i kad želite, možete gledati sadržaj koji se (još) ne nalazi u sklopu redovnog TV programa, možete gledati sadržaj u boljoj kvaliteti, itd. Treba naglasiti kako je čak 67% svih ispitanika navelo da ima pretplatu na neki od streaming servisa. To su primarno Netflix (34%), zatim MaxTV to Go (18%) koji se u biti ne mora nužno koristiti kao streaming servis, već samo za praćenje TV signala. HBO GO ima 17% korisnika streaming usluga, HBO u sklopu paketa gleda 16% korisnika, a 4% koristi Amazon Prime.

61% korisnika planira kupiti DVB-T2 prijemnik ili novi TV

Zanimalo nas je kako su korisnici zadovoljni kvalitetom slike putem DVB-T2 emitiranja. 20% je izjavilo kako je slika preko zemaljskog DVB-T2 signala bolja nego ona koju prima putem providera, a 16% je izjavilo kako bolju sliku dobiva putem providera. 64% korisnika nije moglo usporediti, budući da koriste samo jedan od te dvije vrste signala.

I za kraj, pitali smo vas jeste li kupili tj. planirate li kupiti zaseban DVB-T2 prijemnik:

29% ispitanika je izjavilo da je kupilo tj. da namjerava kupiti prijemnik za svoj primarni TV uređaj

24% ispitanika posjeduje TV uređaj s DVB-T2 modulom i ne namjerava ništa više kupovati

19% ispitanika planira nabaviti DVB-T2 prijemnike za svoje sekundarne TV uređaje (spavaća soba, vikendica, itd.), dok im za primarni TV takav prijemnik nije potreban

13% ispitanika kupuje novi TV, a dodatne DVB-T2 prijemnike eventualno za sekundarne TV uređaje

12% ispitanika TV signal dobiva na drugi način i ne treba im DVB-T2 prijemnik

3% ispitanika ne gleda TV program

Kao što smo rekli, u sklopu anketnog upitnika bio je upakiran i nagradni natječaj u kojem ste imali priliku osvojiti TV uređaj Sharp 55BL2EA Android. Saznajte tko je dobitnik ove izvrsne nagrade.