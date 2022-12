Istraživanje Dell Technologies: organizacije gube podatke zbog prirodnih i tehnoloških katastrofa

Tvrtka Dell Technologies predstavila je rezultate najnovijeg istraživanja pod nazivom 2022 Dell Global Data Protection Index. Prema istraživanju, tvrtke su se suočile s većim intenzitetom prirodnih i modernih katastrofa naspram prijašnjih godina, što je rezultiralo s većim gubitkom podataka, periodima pada sustava te troškovima vraćanja na prijašnje postavke. Među katastrofama najveći udio čine cyber napadi s 48% slučajeva, što predstavlja rast naspram 2021. godine kada su iznosili 31%. Istraživanje je također pokazalo da su tvrtke u potrazi za jedinstvenim rješenjima cyber sigurnosti, što je potvrdilo 34% ispitanika. Istraživanje je provedeno nad bazom od 1000 ispitanika koje čine ključni donositelji odluka u IT organizacijama diljem svijeta.

„Kako je sve danas povezano na internet, zaštita podataka važnija je nego ikada. Ovaj digitalni okoliš je u potrazi za modernim sustavom zaštite podataka te sigurnosnom strategijom koja će moći odgovoriti na sve cyber prijetnje“, ukratko je izjavio Jeff Boudreau, predsjednik i generalni menadžer ISG odjela, Dell Technologies.

Čak 67% organizacija istaknulo je zabrinutost naspram prijetnji koje predstavljaju malware i ransomware kao takvi, dok je njih 70% odgovorili da smatraju da se sigurnosni rizik povećava s radom na daljinu, poput situacija kada zaposlenici rade od kuće. Općenito, percepcija prijetnji više ja od očekivanog: čak 67% organizacija smatra da njihovi sustavi nisu dovoljno adekvatni za borbu protiv cyber napada, a njih čak 69% očekuje potencijalni napad koji će omesti poslovanje.

Zero Trust

Istraživanje je pokazalo kako 91% organizacija razmišljaju ili planiraju primijeniti tzv. Zero Trust arhitekturu – model cyber sigurnosti koji sam po sebi mijenja kako tvrtke pristupaju sigurnosti, gdje se paradigma mijenja od obrane graničnih područja u proaktivnu strategiju koja omogućava protok poznatih, autoriziranih podataka kroz sustav i vodove. Međutim, tek 23% ispitanika potvrdilo je da primjenjuju Zero Trust model arhitekture, i to u potpunosti tek njih 12%.

Cijelo istraživanje možete proučiti na https://www.dell.com/en-us/dt/data-protection/gdpi/index.htm.