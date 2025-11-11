Kina kontrolira skoro polovicu daljinskih istraživanja, Amerikanci pali ispod 10 %

Sjedinjene Američke Države znatno zaostaju za Kinom u takozvanim daljinskim istraživanjima, prema sveobuhvatnoj novoj studiji koja je pratila sedam desetljeća akademskog objavljivanja i otkriva veliki preokret u globalnom tehnološkom statusu. Iz Kine sad dolazi gotovo polovica svih recenziranih publikacija, dok je američki udio pao na jednoznamenkaste brojke, stoji u studiji Centra za urbanu znanost i napredak Tehničkog fakulteta Tandon Sveučilišta New York, objavljenoj u časopisu Geomatics.

Nacionalno podrijetlo 19 najvećih podnositelja patentnih zahtjeva u određenom razdoblju Debra Laefer, Jingru Hua

Analiza više od 126.000 radova objavljenih između 1961. i 2023. pokazuje kako je Kina porasla od praktički nikakve prisutnosti između šezdesetih i devedesetih godina prošlog stoljeća na 47 % publikacija o daljinskim istraživanjima do 2023., dok je SAD s 88 % svih istraživanja ove tematike u šezdesetima pao na današnjih samo 9 %.

Znanost prikupljanja informacija

Daljinsko istraživanje je znanost prikupljanja informacija korištenjem tehnologija poput laserskog skeniranja, snimanja i hiperspektralnih snimaka sa zemlje, iz zraka pa čak i svemira, a ti se nalazi, između ostalog, koriste u autonomnim vozilima, praćenju klime i projektima nacionalne sigurnosti, odnosno nadzora stanovnika.

Vizualizacija vremena prve objave u časopisu o daljinskom istraživanju ili fotogrametriji po državama Debra Laefer, Jingru Hua

Broj znanstvenih radova iz daljinskih istraživanja eksponencijalno rastao, s otprilike dvanaest radova godišnje na više od 13.000; globalna vrijednost tih radova procijenjena je na 452 milijarde dolara, a do 2030. mogla bi se i utrostručiti. Ovaj rast pripisuje se sve manjim troškovima opreme, većem globalnom sudjelovanju, digitalnom objavljivanju i, što je najvažnije, prihvaćanju AI tehnika poput strojnog učenja i dubokog učenja.

Savršena korelacija

Istraživanje pokazuje gotovo savršenu korelaciju između nacionalnog financiranja i broja objavljenih radova. Kineska Nacionalna zaklada za prirodne znanosti sad se pojavljuje u zahvalama više od 53 % radova o daljinskom istraživanju objavljenih između 2021. i 2023., dok se američke agencije navode u samo pet posto slučajeva.

Među najvećim financijerima nalazi se šest kineskih i samo dvije američke organizacije, NASA i Nacionalna zaklada za znanost (NSF). NASA je još devedesetih financirala polovicu svih publikacija, dok NSF uopće nema odjele za geomatiku ili geodeziju Debra Laefer, Jingru Hua

Kineska istraživačka dominacija proteže se i na stvaranje intelektualnog vlasništva: Kina drži većinu patenata za daljinsko istraživanje podnesenih u svijetu. I dok su nekad prioritet bile satelitske snimke, posljednjih godina uočava se eksplozivan rast AI tehnika, s pojmovima poput "dubokog učenja" i "strojnog učenja" koji se spominju u više od 80.000 publikacija.