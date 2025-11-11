Kina kontrolira skoro polovicu daljinskih istraživanja, Amerikanci pali ispod 10 %

Istraživanje koje je obuhvatilo posljednjih 70 godina pokazuje gotovo savršenu korelaciju između nacionalnog financiranja i broja objavljenih radova

Mladen Smrekar utorak, 11. studenog 2025. u 09:02
Posljednjih godina bilježi se eksponencijalan rast istraživanja i patenata koji se koriste u autonomnim vozilima, praćenju klime i nadzoru stanovništva 📷 Freepik
Posljednjih godina bilježi se eksponencijalan rast istraživanja i patenata koji se koriste u autonomnim vozilima, praćenju klime i nadzoru stanovništva Freepik

Sjedinjene Američke Države znatno zaostaju za Kinom u takozvanim daljinskim istraživanjima, prema sveobuhvatnoj novoj studiji koja je pratila sedam desetljeća akademskog objavljivanja i otkriva veliki preokret u globalnom tehnološkom statusu. Iz Kine sad dolazi gotovo polovica svih recenziranih publikacija, dok je američki udio pao na jednoznamenkaste brojke, stoji u studiji Centra za urbanu znanost i napredak Tehničkog fakulteta Tandon Sveučilišta New York, objavljenoj u časopisu Geomatics.

Nacionalno podrijetlo 19 najvećih podnositelja patentnih zahtjeva u određenom razdoblju 📷 Debra Laefer, Jingru Hua
Nacionalno podrijetlo 19 najvećih podnositelja patentnih zahtjeva u određenom razdoblju Debra Laefer, Jingru Hua

Analiza više od 126.000 radova objavljenih između 1961. i 2023. pokazuje kako je Kina porasla od praktički nikakve prisutnosti između šezdesetih i devedesetih godina prošlog stoljeća na 47 % publikacija o daljinskim istraživanjima do 2023., dok je SAD s 88 % svih istraživanja ove tematike u šezdesetima pao na današnjih samo 9 %.

Znanost prikupljanja informacija

Daljinsko istraživanje je znanost prikupljanja informacija korištenjem tehnologija poput laserskog skeniranja, snimanja i hiperspektralnih snimaka sa zemlje, iz zraka pa čak i svemira, a ti se nalazi, između ostalog, koriste u autonomnim vozilima, praćenju klime i projektima nacionalne sigurnosti, odnosno nadzora stanovnika.

Vizualizacija vremena prve objave u časopisu o daljinskom istraživanju ili fotogrametriji po državama 📷 Debra Laefer, Jingru Hua
Vizualizacija vremena prve objave u časopisu o daljinskom istraživanju ili fotogrametriji po državama Debra Laefer, Jingru Hua

Broj znanstvenih radova iz daljinskih istraživanja eksponencijalno rastao, s otprilike dvanaest radova godišnje na više od 13.000; globalna vrijednost tih radova procijenjena je na 452 milijarde dolara, a do 2030. mogla bi se i utrostručiti. Ovaj rast pripisuje se sve manjim troškovima opreme, većem globalnom sudjelovanju, digitalnom objavljivanju i, što je najvažnije, prihvaćanju AI tehnika poput strojnog učenja i dubokog učenja.

Savršena korelacija

Istraživanje pokazuje gotovo savršenu korelaciju između nacionalnog financiranja i broja objavljenih radova. Kineska Nacionalna zaklada za prirodne znanosti sad se pojavljuje u zahvalama više od 53 % radova o daljinskom istraživanju objavljenih između 2021. i 2023., dok se američke agencije navode u samo pet posto slučajeva.

Među najvećim financijerima nalazi se šest kineskih i samo dvije američke organizacije, NASA i Nacionalna zaklada za znanost (NSF). NASA je još devedesetih financirala polovicu svih publikacija, dok NSF uopće nema odjele za geomatiku ili geodeziju 📷 Debra Laefer, Jingru Hua
Među najvećim financijerima nalazi se šest kineskih i samo dvije američke organizacije, NASA i Nacionalna zaklada za znanost (NSF). NASA je još devedesetih financirala polovicu svih publikacija, dok NSF uopće nema odjele za geomatiku ili geodeziju Debra Laefer, Jingru Hua

Kineska istraživačka dominacija proteže se i na stvaranje intelektualnog vlasništva: Kina drži većinu patenata za daljinsko istraživanje podnesenih u svijetu. I dok su nekad prioritet bile satelitske snimke, posljednjih godina uočava se eksplozivan rast AI tehnika, s pojmovima poput "dubokog učenja" i "strojnog učenja" koji se spominju u više od 80.000 publikacija.



Uzmi AV receiver na rate

Denon, Yamaha, Marantz

Iskoristi posebnu ponudu i nabavi vrhunski AV receiver uz mogućnost plaćanja do 36 rata bez kamata! Uživaj u savršenom kućnom kinu i bogatom zvuku – ponuda vrijedi ograničeno.

Kupi

Best Buy 8K receiver

Na rate

DENON AVR-X2800H

Denon AVR-X2800H pruža vrhunski 8K video, 3D zvuk i snažnih 95W po kanalu. Uživaj u Dolby Atmos i DTS:X surroundu, bežičnom HEOS streamingu te potpunoj povezivosti uz 6 HDMI ulaza. Savršen za kućna kina srednje veličine.

699 € Kupi

Personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Pogodni za manje i srednje velike sobe.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Sofisticiran, čist i suvremen dizajn

Akcija

Q ACOUSTICS 5040

Q Acoustics 5040 holme oak samostojeci zvucnik, dvije novo razvijene 12,5 cm bas/srednjotonske jedinice, visokotonska jedinica potpuno odvojena od ostatka kutije, kompaktni samostojeci zvucnik dostupan u cetiri boje

769 € 1.300 € Kupi

Load Adaptive Phase kalibracija.

Akcija

TECHNICS SC-C30EG-K

Bežicni zvucnik s ugradenim Bluetoothom i Chromecastom, sve u elegantnom i kompaktnom kucištu.

549 € 599 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija