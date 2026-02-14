Ni kvantno ni klasično: Isingov stroj računa uz pomoć svjetla

Softver koji otkriva sumnjivo ponašanje u prometu, grijanje na vodik bez emisija ugljika, sateliti pogonjeni vodom i elektronički sustav kočenja neka su od rješenja predstavljena ovih dana

Istraživači kanadskog Sveučilišta Queen's razvili su snažnu novu vrstu računalnog stroja koji koristi svjetlost za rješavanje složenih problema poput savijanja proteina ili particioniranja brojeva. Izrađen od standardnih komponenti, radi i na sobnoj temperaturi i ostaje izuzetno stabilan dok izvodi milijarde operacija u sekundi, tvrde njegovi tvorci u radu objavljenom u časopisu Nature. Procesor se temelji na Isingovom modelu koji probleme predstavlja kao međudjelujuće magnete sa "spinovima" koji su usmjereni prema gore ili dolje, ali u ovom slučaju umjesto binarnog sustava gore ili dolje, postoji ili svjetlosni impuls ili njegova odsutnost.

Snažno računalo, temeljeno na Isingovom modelu, obavlja milijarde operacija u sekundi koristeći lagane, standardne komponente Nature

Za izradu stroja koji je postigao 256 okretaja inženjeri su koristili samo pet osnovnih komponenti. Sustav integrira tehnike koje se tradicionalno koriste u računalnim sustavima koji pouzdano prenose internetske podatke na velike udaljenosti, radi na sobnoj temperaturi i ostaje stabilan dovoljno dugo da se nosi s problemima s desecima tisuća varijabli.

Računalni sustav 'vidi' pokrete brže od ljudi

Sustav računalnog vida može detektirati kretanje u vizualnim scenama brže od ljudi i do četiri puta brže od postojećih pristupa, prema istraživanju objavljenom u časopisu Nature Communications. Biološku vizualnu percepciju istraživači Sveučilišta Beihang replicirali su koristeći elektronički hardver u kombinaciji s nizvodnim izračunima optičkog toka. Hardver je izgrađen na umjetnim sinaptičkim tranzistorima koji identificiraju područja gdje se kretanje događa putem promjena svjetline, čime se izbjegava obrada statičnih područja. Ta ”područja interesa” zatim se šalju konvencionalnim algoritmima vida na daljnju analizu.

Ova tehnologija mogla bi pomoći autonomnim sustavima poput samovoznih automobila i malih robota da se sigurnije i brže kreću u okruženjima koja se brzo mijenjaju S. Wang, Shuo Gao, Li Tao i sur.

Istraživači su sustav uspješno testirali u raznim scenarijima, uključujući vozila, bespilotne letjelice i robotske ruke. Olakšana obrada vizualnih prikaza u stvarnom vremenu mogla bi, kažu, autonomnim sustavima omogućiti učinkovito obavljanje složenih zadataka, poput izbjegavanja sudara i praćenja objekata.

Dekodiranje sjena: totalni nadzor

Istraživači Nacionalnog laboratorija Oak Ridge (ORNL) pri američkom ministarstvu energetike razvili su algoritam dubokog učenja koji analizira podatke dronova, kamera i senzora kako bi otkrio "neobične obrasce kretanja vozila". Softver prati rutinski promet kako bi uspostavio obrasce i otkrio odstupanja koja signaliziraju da nešto nije u redu.

Preciznost u prepoznavanju postignuta je obukom softvera na stotinama tisuća javno dostupnih slika s nadzornih kamera, zemaljskih senzora i dronova, u kombinaciji s računalno generiranim slikama na temelju specifikacija vozila. Algoritam je, kažu, dovoljno precizan da prati pojedinačno vozilo s naljepnicama, udubljenjima ili drugim prepoznatljivim značajkama putem raznih senzora, označavajući ponovljene posjete istoj lokaciji čak i ako vozilo svaki put ide različitim rutama.

Grijanje na vodik bez emisija ugljika

Njemački startup HYTING instalirao je prvi sustav grijanja na bazi vodika, kapaciteta 10 kilovata, koji se koristi za grijanje prostora od 1000 kubičnih metara u Offenbachu. Pristup je baziran na katalitičkom procesu koji sagorijeva vodik u prisutnosti kisika, bez plamena. Ova reakcija proizvodi toplinu i vodenu paru kao nusprodukte, bez emisija ugljika, dušika ili čestica koje se obično povezuju s fosilnim gorivima.

Prvi katalitički sustav za grijanje zraka vodikom HYTING

U kombinaciji s toplinskom crpkom, jedinica na bazi vodika uključuje se tijekom razdoblja velike potražnje ili niskih temperatura te tako smanjuje troškove skladištenja. Ova tehnologija katalitičkog grijanja može se, kažu, kombinirati i s drugim izvorima, poput industrijske otpadne topline.

Metamaterijali za ispis

MIT-ovi strojari predstavili su novu klasu mekih, podložnih i deformabilnih metamaterijala. Građevni blokovi ovih 3D tkanih metamaterijala sastavljeni su od isprepletenih vlakana koja se sama dodiruju i isprepliću kako bi materijalu dala jedinstvena svojstva.

Nova metoda omogućava predviđanje deformacija i lomova materijala MIT News

U radu, objavljenom u časopisu Nature Communications, predstavljen je i otvoreni kod koji korisnicima omogućava stvaranje različitih dizajna i generiranje datoteke za ispis ili simulaciju materijala uz pomoć 3D pisača. Moguće primjene uključuju nosive senzore koji se kreću s ljudskom kožom, tkanine za zrakoplovne ili vojne potrebe, fleksibilne elektroničke uređaje i razne druge tekstile za ispis.

Elektronički sustav kočenja

Kineski proizvođač automobila Chery najavio je masovnu proizvodnju potpuno elektroničkog mehaničkog kočenja (EMB). Ova tehnologija trebala bi se pojaviti u modelu Exeed EX7, čije je lansiranje planirano u sljedećim tjednima.

Sustav kočenja putem žice mijenja način usporavanja automobila Chery

Cheryjev EMB sustav uklanja hidraulične vodove i umjesto toga koristi električne signale za izravno aktiviranje svake kočnice na kotaču. Ova arhitektura navodno sustavu omogućava bržu i precizniju reakciju, pomažući u smanjenju zaustavnog puta i poboljšavajući sigurnost vozača u stvarnom vremenu. Uparena s Cheryjevim najnovijim podvozjem Flying Fish Chassis 3.0, ova tehnologija bi, tvrde Kinezi, modelu EX7 trebala dati "inteligentne živce” te vozilu omogućiti da osjeti, interpretira i reagira na uvjete na cesti s puno većom razinom stabilnosti i kontrole.

Sateliti na vodeni pogon

Svemirski startup General Galactic namjerava lansirati satelit koristeći samo vodu kao gorivo za napajanje kemijskih i električnih pogonskih sustava. Za prvi će koristiti elektrolizu za cijepanje vode na vodik i kisik, a zatim će vodik spaljivati ​​s kisikom kao oksidansom. Za električni pogon cijepat će vodu, a zatim primijeniti dovoljno električne energije za pretvaranje kisika u plazmu. Za vođenje plazme iz potisnika koristit će magnetsko polje.

Saletiti pogonjeni vodom bit će poslani u orbitu tijekom ove godine SpaceX

Za razliku od tekućeg metana, operateri se, kažu, neće morati brinuti o održavanju vode hlađenom na -130 °C ili pak o isparavanju kad svemirska letjelica apsorbira previše sunčeve svjetlosti. Slučajne eksplozije također više ne bi bile problem, uvjereni su autori projekta koji vodeni pogon vide kao bezopasno i nadasve jeftinu metodu za brzo manevriranje satelitima u svemiru.

Roboti glazbu prevode u svjetlo i pokret

Sustav koji su razvili istraživači Sveučilišta Waterloo omogućava ljudima suradnju s rojevima robota kako bi stvorili umjetnička djela inspirirana glazbom. Nova tehnologija, predstavljena na arXivu, uključuje više robota na kotačima koji ostavljaju trag obojene svjetlosti dok se kreću unutar fiksnog područja na podu kao odgovor na ključne značajke glazbe, uključujući tempo i progresiju akorda. Kamera snima koordinirane svjetlosne tragove dok vijugaju unutar područja koje služi kao platno za stvaranje „slike“ ili vizualnog prikaza emocionalnog sadržaja određenog glazbenog djela.

Roboti predstavljaju emocije dok "slušaju“ glazbu putem boja, intenziteta i širine svjetlosnih tragova, kao i položaja na platnu i brzine kojom se kreću unutar njega. Ljudi mogu istovremeno utjecati na sliku u tijeku koristeći kontrole za promjenu širine svjetlosnih tragova i njihovog položaja na virtualnom platnu.