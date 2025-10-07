Ljudski glas ili 'deepfake'? Većina više ne čuje razliku

Bilo je samo pitanje vremena kad će tehnologija umjetne inteligencije početi proizvoditi naturalistički govor koji zvuči ljudski

Mladen Smrekar utorak, 7. listopada 2025. u 18:39
Klonovi glasova obučeni na glasovima stvarnih ljudi pokazali su se jednako uvjerljivima kao i njihovi stvarni pandani 📷 Freepik
Klonovi glasova obučeni na glasovima stvarnih ljudi pokazali su se jednako uvjerljivima kao i njihovi stvarni pandani Freepik

Glasovi stovreni uz pomoć umjetne inteligencije danas su toliko uvjerljivi da ih većina ljudi više ne može razlikovati od stvarnih ljudskih glasova. Novo istraživanje londonskog Sveučilišta Queen Mary, objavljena u časopisu PLOS One, pokazuju da deepfake glasovi, klonirani na bazi stvarnih ljudi, zvuče gotovo identično kao stvarni ljudski glasovi.

Nema statističke razlike u našoj sposobnosti razlikovanja glasova stvarnih ljudi od njihovih lažnih klonova, zaključuju istraživači 📷 Nadine Lavan, Mairi Irvine, Victor Rosi, Carolyn McGettigan
Nema statističke razlike u našoj sposobnosti razlikovanja glasova stvarnih ljudi od njihovih lažnih klonova, zaključuju istraživači Nadine Lavan, Mairi Irvine, Victor Rosi, Carolyn McGettigan

Sudionicima studije pušteno je 80 uzoraka glasa, od čega 40 stvarnih i 40 AI-generiranih, a oni nisu mogli pouzdano razlikovati prave od umjetnih. Glasovi generirani od nule pritom su bili nešto lakše prepoznatljivi, ali klonirani glasovi gotovo se uopće nisu razlikovali od originala; razlike su bile toliko male da spadaju u kategoriju statističke pogreške.

Realistični, ali ne i hiperrealistični

Istraživači naglašavaju da glasovni klonovi korišteni u studiji nisu bili osobito sofisticirani. Napravljeni su komercijalno dostupnim softverom i obučeni su sa četiri minute snimaka ljudskog govora. ”Proces je zahtijevao minimalno stručno znanje, samo nekoliko minuta glasovnih snimaka i gotovo nikakav novac. To samo pokazuje koliko je AI glasovna tehnologija postala dostupna i sofisticirana“, objašnjavaju istraživači.

U prosjeku je samo 41% glasova generiranih umjetnom inteligencijom od nule pogrešno klasificirano kao ljudski 📷 Freepik
U prosjeku je samo 41% glasova generiranih umjetnom inteligencijom od nule pogrešno klasificirano kao ljudski Freepik

Istraživanje je također pokazalo da su AI-generirani glasovi često percipirani kao dominantniji, a ponekad i pouzdaniji nego ljudski glasovi, što otvara brojna etička i sigurnosna pitanja. Međutim, studija nije pronašla "hiperrealistički" efekt – glasovi nisu bili percipirani kao "čudniji" ili "previše savršeni" u odnosu na stvarne glasove, što je čest slučaj kod vizualnih deepfakeova.



Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi