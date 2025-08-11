Kad Elon Musk koristi X kao poligon za AI erotiku, teško je reći je li riječ o poslovnoj strategiji, tehnološkoj provokaciji ili samo još jednoj epizodi u reality showu njegova ega

Čovjek koji je čovječanstvo odveo bliže Marsu nego ijedan milijarder prije njega, sada nas vodi u sasvim drugom smjeru: prema verzijama Playboyevih stranica iz vlastite "pomaknute" mašte, generiranim umjetnom inteligencijom. Elon Muskov xAI chatbot Grok, promoviran na njegovoj društvenoj mreži X kao Grok Imagine, dobio je nove AI art mogućnosti (prigodno nazvane „spicy mode“) koje, sudeći po demonstracijama, više nalikuju katalogu muških fantazija nego portfelju digitalnog umjetnika.

Muskova nova erotska orbita

Ne radi se samo o stiliziranim ilustracijama ili fantastičnim scenama, nego o hiperrealističnim prikazima ženskih tijela u pozama i scenografijama koje bi mogle proći kao kadrovi iz visoko budžetiranog erotskog filma — samo što ovdje nema redatelja, snimatelja ni modela, nego algoritam koji neumorno obavlja svoj isprogramirani zadatak.

Ovaj zaokret od raketa i autonomnih vozila prema digitalno generiranim pin-upovima kod dijela publike izaziva fascinaciju, a kod drugog dijela podsmijeh i zgražanje. Kritičari tvrde da se Musk ovim potezom udaljava od tehnoloških izazova koji bi mogli promijeniti svijet, a okreće trivijalnostima koje će prije promijeniti feedove na društvenim mrežama. No upravo u toj kontradikciji, između grandioznih vizija kolonizacije Marsa i sitnih, svakodnevnih fantazija, leži njegov prepoznatljiv potpis.

Ono što je nekad bilo “SpaceX” sada je “SpicyXXX”. To potvrđuje i inženjer xAI-ja Mati Roy koji je u (sada već izbrisanoj) objavi potvrdio postojanje ovog načina rada, navodeći: "Videozapisi Grok Imaginea imaju 'spicy' način rada koji može prikazivati golotinju."

Tehnička kulisa

Grok 2.0, odnosno njegova AI-art funkcionalnost, službeno je zamišljen kao alat za “vizualno kreativno izražavanje”. Neslužbeno, prema Gizmodu i nizu viralnih screenshotova s X-a, očito je da algoritam savršeno zna stvoriti seksualizirane, polugole i ponekad pornografske prikaze žena — bilo da su originalni likovi ili prepoznatljive slavne osobe.

Nije riječ samo o površnoj ilustraciji, nego o vizualima koji ponekad graniče s fotorealizmom, uključujući precizno modelirane obrise tijela, realističnu igru svjetla i sjene te teksture kože koje bi mogle zbuniti i iskusnog fotografa. Takva razina detalja otvara pitanje je li riječ o umjetnosti, digitalnom voajerizmu ili sofisticiranoj formi deepfake tehnologije.

Za razliku od većine drugih platformi (Midjourney, DALL-E, Firefly) koje takve generacije blokiraju filtrima, uz ljubazno ali rezolutno objašnjenje da je korisnikov zahtjev za generiranjem takvih sadržaja u suprotnosti s pravilima korištenja dotičnog AI-alata, Grok se ponaša kao AI verzija onog jednog frenda iz ekipe koji uvijek zna pronaći “pravi” folder na starom hard disku — i još ga uredno organizira po kategorijama, rezoluciji i preferencijama, spremnog da ga podijeli s ostatkom društva na kućnom LAN partyju. Ili na privatnim porukama.

Musk je na X-u napisao: "Some people get offended. Others get inspired. Grok is here for both." ("Neki se ljudi uvrijede. Druge to inspirira. Grok je tu za oboje.")

Kada isporuka nadmaši narudžbu

Grok Imagine je pod povećalom nakon što je novi “spicy mode”proizveo eksplicitne deepfake prikaze Taylor Swift (kako pleše u toplesu... no nećemo ih ovdje objaviti, sorry) i to bez puno intervencije korisnika — što je samo po sebi bilo dovoljno da većinu novinskih urednika probudi usred noći... ali ne i Muska, koji je ostao mirno promatrati eksploziju koja se proširila u medijima. Prema pisanju Times of India, ovaj “legalni bug” omogućuje generiranje NSFW sadržaja s minimalnom provjerom dobi, a sve to unutar nekoliko klikova.

To nije prvi puta da se Swift našla kao meta sličnih neautoriziranih i nelegalnih nasrtaja: još 2024. eksplozija deepfakeova na X-u natjerala je mrežu na privremeno blokiranje pretrage njenih objava — a ovaj novi incident s AI videom samo dodaje ulje na vatru. Sada su mnogi na X-u ponovno pozvali na strože kontrole, dok se Grok ponaša kao da su pravila samo preporuke, a ne zakonski okvir.

I, naravno, Musk — umjesto da se ispriča — odmah je lansirao novi post na X-u u kojem slavi porast upotrebe svojeg xAI-uratka: “Grok Imagine’s usage is growing like wildfire.” ("Upotreba Grok Imagine-a se razbuktava kao šumski požar.")

Mrežna platforma kao erotski poligon

U svemu tome platforma X igra ključnu ulogu. Društvena mreža koju Musk gura kao “digitalni trg” postaje mjesto gdje se ne samo promatra, nego i normalizira upotreba AI alata za seksualizirani sadržaj. Ona funkcionira kao istovremeno ogledalo i pojačalo — odražava postojeće trendove među korisnicima, ali ih i multiplicira kroz algoritme koji favoriziraju vizualno provokativan sadržaj.

Time Musk uspješno spaja dvije svoje velike strasti: promociju vlastitih tehnoloških projekata i testiranje granica društvene tolerancije, a pri tome vješto koristi viralne mehanizme koji X pretvaraju u globalni laboratorij društvenih reakcija.

Naravno, pritom i dalje tvrdi da je riječ o slobodi govora, kreativnom izražavanju i “zabavi”, nastojeći cijelu priču uokviriti kao digitalni pandan renesansnog oslobođenja umjetnosti od moralnih stega. Skeptici bi rekli da je to samo Musk koji gleda kako spojiti AI i libido u jedan viralni proizvod — jer klikovi, lajkovi i medijski šok jednako dobro gore kao raketno gorivo, a možda čak i bolje, budući da za razliku od raketa, ovdje nema opasnosti od eksplozije osim one u broju pregleda i komentara.

U jednoj objavi, Musk je ironično dodao: "If AI can land rockets, it can probably draw a bikini or two." ("Ako AI može prizemljiti rakete, vjerojatno može nacrtati i pokoji bikini.")

Ego, autizam i “inženjerski” libido

Nije tajna da Musk ima poremećaj iz apektra autizma - Aspergerov sindrom (što je i sam javno rekao). U njegovom slučaju to se često manifestira u opsesivnoj posvećenosti određenim temama, neobičnom humoru i ponekad nevjerojatnom nesenzibilitetu za društvene kontekste.

Ako se ova nova funkcionalnost Groka gleda kroz tu prizmu, Muskovo “guranje” AI erotike na vlastitoj platformi možda nije (samo) komercijalni trik, nego i iskreni fascinirani eksperiment.

Problem je što je, umjesto analize klimatskih promjena ili kvantne fizike, fokus algoritma (i vlasnika) otišao prema silikonima i lateksu. Inženjerski libido, kako bi ga netko nazvao.

Musk je na kritike odgovorio: "Some people want AI to be a nanny. I prefer it to be an artist." ("Neki žele da AI bude dadilja. Ja ga radije vidim kao umjetnika.")

Etika i zakon

Generiranje seksualiziranih slika bez pristanka osoba koje prikazuju spada u sivo, a često i crno pravno područje. Deepfake-ovi poznatih osoba već su izazvali burne reakcije (nije samo Taylor Swift; ima ih i vrlo „sočnih“ s mnogoma, a posebno su popularne one Trumpom u glavnoj ulozi), a u nekim državama su i izričito zabranjeni. Osim pitanja kršenja privatnosti, tu je i etička dimenzija – čak i kada prikaz ne uključuje stvarnu osobu, njegovo širenje može doprinijeti kulturi objektivizacije i normalizaciji seksualnog sadržaja koji se stvara bez pristanka.

Takve prakse potiču i nove oblike internetskog uznemiravanja te ucjene, a mogu imati ozbiljne psihološke posljedice za one koji postanu mete ovakvih generacija.

Musk zasad izbjegava te pravne mine tvrdeći da Grok “ne krši zakone”, no to je slično tvrdnji da je auto legalan dok ga se ne vozi u krivom smjeru niz jednosmjernu ulicu – formalno to može stajati, ali praktično riskira ozbiljnu štetu.

Razlika je što ovdje cesta vodi ravno prema digitalnoj pornografiji koja se može proizvoditi neograničeno, brzo i hiperrealistično, i to uz gotovo nikakvu mogućnost kontrole ili praćenja izvora.

U jednoj objavi napisao je: "If you're worried about AI art, maybe the problem isn't the art." ("Ako te brine AI umjetnost, možda problem i nije u umjetnosti.")

Širi kontekst: AI + porn industrija

Ono što Musk radi nije nov izum: AI generiranje erotike postoji već godinama, no njegova snaga leži u činjenici da ima platformu (X) i publiku spremnu da to odmah dijeli i komentira. Time se stvara zatvoreni ekosustav u kojem je Musk i vlasnik alata, i medij kroz koji se rezultati plasiraju, i centralna figura oko koje se vrti narativ. Takva kontrola nad cijelim procesom — od kreacije do distribucije — omogućuje mu da oblikuje i estetiku i tempo viralnosti, birajući kada će pustiti novu provokaciju i u kojem obliku.

Kombinacija instant distribucije, brand imidža “čovjeka koji ruši tabue” i dobro tempiranih kontroverzi čini ovu priču savršenim clickbaitom.

U svijetu društvenih mreža gdje pažnja traje koliko i prosječni TikTok video, Musk se pozicionira kao majstor trenutka — netko tko zna da je, u digitalnom carstvu, broj klikova često važniji od sadržaja na koji se kliknulo, a svaki skandal još jedan pogonski motor u njegovom neprestanom medijskom maršu.