LLM-ovi nikad neće naučiti razlikovati činjenice od izmišljotina

Istraživači Kalifornijskog sveučilišta u San Diegu prvi su proučili kako LLM-ovi ističu izvorni sadržaj, haluciniraju i preoblikuju naše sentimente

Mladen Smrekar četvrtak, 12. veljače 2026. u 06:30
Kognitivne pristranosti uvedene velikim jezičnim modelima imaju stvarne posljedice na ljudsko donošenje odluka 📷 Freepik
Kognitivne pristranosti uvedene velikim jezičnim modelima imaju stvarne posljedice na ljudsko donošenje odluka Freepik

Vjerojatnost da će ljudi kupiti neki proizvod nakon što pročitaju sažetak generiran chatbotom čak je 32 % veća nego nakon što prouče izvornu recenziju koju je napisao čovjek. To je zato što modeli velikih jezika u sažetke unose pristranost, u ovom slučaju pozitivno uokviravanje (positive framing). To, pak, utječe na ponašanje korisnika. Studija računalnih znanstvenika Kalifornijskog sveučilišta u San Diegu, nudi dokaze da kognitivne pristranosti uvedene velikim jezičnim modelima imaju stvarne posljedice na donošenje odluka korisnika.

Istraživači su kvantificirali utjecaj pristranosti LLM-ova na ponašanje kupaca 📷 UC San Diego
Istraživači su kvantificirali utjecaj pristranosti LLM-ova na ponašanje kupaca UC San Diego

Istraživači su testirali tri mala modela otvorenog koda, Phi-3-mini-4k-Instruct, Llama-3.2-3B-Instruct i Qwen3-4B-Instruct; model srednje veličine Llama-3-8B-Instruct; veliki model otvorenog koda Gemma-3-27B-IT; i no code model GPT-3.5-turbo.

Kritično ograničenje

Pokazalo se da su sažeci generirani LLM-om promijenili raspoloženje recenzija u 26,5 % slučajeva. Ako odgovori nisu bili dio izvornih podataka za obuku, LLM-ovi su odgovarajući na korisnička pitanja halucinirali 60 % vremena. Halucinacije su se događale kada su LLM-ovi odgovarali na pitanja o lako provjerljivim vijestima, stvarnim ili lažnim. „Ova dosljedno niska točnost ističe kritično ograničenje: trajnu nemogućnost pouzdanog razlikovanja činjenica od izmišljotine“, pišu istraživači.

📷 Abeer Alessa, Param Somane, Akshaya Lakshminarasimhan, Julian Skirzynski, Julian McAuley, Jessica Echterhoff
Abeer Alessa, Param Somane, Akshaya Lakshminarasimhan, Julian Skirzynski, Julian McAuley, Jessica Echterhoff

Pristranost se u izlaz LLM-a uvlači tako što se modeli obično oslanjaju na početak teksta koji sažimaju, izostavljajući nijanse koje se pojavljuju kasnije, objašnjavaju autori. Uz to, LLM-ovi postaju manje pouzdani kad se suoče s podacima izvan svog modela treniranja.

Pokušavajući riješiti te probleme, istraživači su procijenili 18 metoda ublažavanja i dobili mješovite rezultate. Iako su neke metode bile učinkovite za specifične LLM-ove i specifične scenarije, nijedna nije bila učinkovita u svim područjima, a neke metode imaju i neželjene posljedice koje LLM-ove čine manje pouzdanima u drugim aspektima, piše u studiji.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi