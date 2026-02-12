LLM-ovi nikad neće naučiti razlikovati činjenice od izmišljotina

Istraživači Kalifornijskog sveučilišta u San Diegu prvi su proučili kako LLM-ovi ističu izvorni sadržaj, haluciniraju i preoblikuju naše sentimente

Vjerojatnost da će ljudi kupiti neki proizvod nakon što pročitaju sažetak generiran chatbotom čak je 32 % veća nego nakon što prouče izvornu recenziju koju je napisao čovjek. To je zato što modeli velikih jezika u sažetke unose pristranost, u ovom slučaju pozitivno uokviravanje (positive framing). To, pak, utječe na ponašanje korisnika. Studija računalnih znanstvenika Kalifornijskog sveučilišta u San Diegu, nudi dokaze da kognitivne pristranosti uvedene velikim jezičnim modelima imaju stvarne posljedice na donošenje odluka korisnika.

Istraživači su kvantificirali utjecaj pristranosti LLM-ova na ponašanje kupaca UC San Diego

Istraživači su testirali tri mala modela otvorenog koda, Phi-3-mini-4k-Instruct, Llama-3.2-3B-Instruct i Qwen3-4B-Instruct; model srednje veličine Llama-3-8B-Instruct; veliki model otvorenog koda Gemma-3-27B-IT; i no code model GPT-3.5-turbo.

Kritično ograničenje

Pokazalo se da su sažeci generirani LLM-om promijenili raspoloženje recenzija u 26,5 % slučajeva. Ako odgovori nisu bili dio izvornih podataka za obuku, LLM-ovi su odgovarajući na korisnička pitanja halucinirali 60 % vremena. Halucinacije su se događale kada su LLM-ovi odgovarali na pitanja o lako provjerljivim vijestima, stvarnim ili lažnim. „Ova dosljedno niska točnost ističe kritično ograničenje: trajnu nemogućnost pouzdanog razlikovanja činjenica od izmišljotine“, pišu istraživači.

Abeer Alessa, Param Somane, Akshaya Lakshminarasimhan, Julian Skirzynski, Julian McAuley, Jessica Echterhoff

Pristranost se u izlaz LLM-a uvlači tako što se modeli obično oslanjaju na početak teksta koji sažimaju, izostavljajući nijanse koje se pojavljuju kasnije, objašnjavaju autori. Uz to, LLM-ovi postaju manje pouzdani kad se suoče s podacima izvan svog modela treniranja.

Pokušavajući riješiti te probleme, istraživači su procijenili 18 metoda ublažavanja i dobili mješovite rezultate. Iako su neke metode bile učinkovite za specifične LLM-ove i specifične scenarije, nijedna nije bila učinkovita u svim područjima, a neke metode imaju i neželjene posljedice koje LLM-ove čine manje pouzdanima u drugim aspektima, piše u studiji.