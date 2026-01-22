Umjetna inteligencija dosegnula prag prosječne ljudske kreativnosti

Sustavi poput ChatGPT-a sada mogu nadmašiti prosječnu ljudsku kreativnost, ali ne i one najkreativnije među nama

Mladen Smrekar četvrtak, 22. siječnja 2026. u 20:06
Neki modeli, poput GPT-4, premašuju prosječnu kreativnu izvedbu ljudi na zadacima divergentne jezične kreativnosti, ali najviše razine kreativnosti ostaju izrazito ljudske 📷 Freepik
Generativna umjetna inteligencija dosegla važnu prekretnicu: ona već sada može nadmašiti prosječnu ljudsku kreativnost. Međutim, najkreativniji pojedinci i dalje nadmašuju čak i najbolje AI sustave. Tako bi ukratko glasio zaključak dosad najopsežnije komparativne studije o kreativnosti velikih jezičnih modela u odnosu na ljude umjetne inteligencije objavili u časopisu Scientific Reports.

Usporedba izvedbe

Istraživači Sveučilišta u Montrealu testirali su kreativnost nekoliko velikih jezičnih modela, uključujući ChatGPT, Claude, Gemini i druge, i usporedila njihovu izvedbu s onom 100.000 ljudskih sudionika. Pokazalo se da neki modeli, poput GPT-4, premašuju prosječnu kreativnu izvedbu ljudi na zadacima divergentne jezične kreativnosti.

Prosječni rezultati kreativnosti za širok raspon velikih jezičnih modela i ljudi na zadatku divergentnih asocijacija (DAT) 📷 Antoine Bellemare-Pepin, François Lespinasse, Philipp Thölke, Yann Harel, Kory Mathewson, Jay A. Olson, Yoshua Bengio, Karim Jerbi
Najviše razine kreativnosti zasad ostaju izrazito ljudske. Štoviše, prosječna uspješnost najkreativnije polovice sudionika premašuje uspješnost svih testiranih AI modela, a prvih 10 % najkreativnijih pojedinaca otvara još veći jaz.

Haiku, sažeci i kratke priče

Istraživači su izravno usporedili AI modele i ljudske sudionike na zadacima kreativnog pisanja, uključujući haiku poeziju, sažetke filmskih radnji i kratke priče. I ovdje su najvještiji ljudski stvaratelji zadržali jasnu prednost, iako AI sustavi ponekad mogu nadmašiti prosječnu ljudsku kreativnost.

Procjena kreativnosti na LLM-u i haikuima koje su generirali ljudi 📷 Antoine Bellemare-Pepin, François Lespinasse, Philipp Thölke, Yann Harel, Kory Mathewson, Jay A. Olson, Yoshua Bengio, Karim Jerbi
Kreativnost umjetne inteligencije može se modulirati, posebno podešavanjem temperature modela, tehničkog parametra koji kontrolira koliko su predvidljivi generirani odgovori. Na niskoj temperaturi, AI proizvodi oprezne i predvidljive rezultate; na višoj temperaturi uvodi više slučajnosti, preuzima veće rizike i generira raznolikije i originalnije asocijacije.

Način na koji su upute formulirane snažno utječe na kreativnost umjetne inteligencije. Ovi nalazi, zaključuju istraživači, pokazuju da kreativnost AI usko ovisi o tome kako ljudi vode i podešavaju te sustave.



