Mikrovalni mozak na čipu i led koji se ne topi u vodi

Pametni radio valovi koji zaobilaze prepreke, solarni termoelektrični generatori, čokolade iz laboratorija i zaštita zubne cakline pomoću ovčje vune istraživački su podvizi predstavljeni ovog tjedna

Ljetu se bliži kraj pa je prekasno za ovu sezonu, no ovo je i dalje dobra vijest za sve one koji vole da su im pića hladna, ali im se ne sviđa kad se led u čaši rastopi i razvodni njihov omiljeni viski, rakiju, kolu ili prirodni sok. Istraživači Kalifornijskog sveučilišta Davis razvili su višekratno upotrebljiv i kompostabilan materijal nazvan jelly ice. Ovaj hibridni hidrogel izgleda poput želea, sastoji se od 90 % vode i ne topi se kao obični led, već zadržava smrznutu strukturu bez curenja otopljene vode. Zbog toga je, kažu, idealan za transport hrane i lijekova jer eliminira problem kontaminacije i nereda.

Materijal se može višekratno zamrzavati i odmrzavati, zadržavajući 80 % efikasnosti hlađenja klasičnog leda. Proces proizvodnje je jednostavan i ekološki prihvatljiv jer se koristi prirodna želatina bez plastike. Istraživači će ovaj želatinizirani led predstaviti na jesenskom sastanku Američkog kemijskog društva, a najavljuju i eksperimente sa sigurnim premazima hrane od bjelančevina.

Prvi 'mikrovalni mozak' na čipu

Istraživači Sveučilišta Cornell razvili su ”mikrovalni mozak”, prvi procesor koji u stvarnom vremenu obrađuje ultrabrze podatkovne i bežične komunikacijske signale koristeći fiziku mikrovalova.

Prvi procesor koji računa i na ultrabrzim podatkovnim signalima i na bežičnim komunikacijskim signalima koristeći fiziku mikrovalova Charissa King-O'Brien / Cornell Engineering

Ovaj procesor, predstavljen u časopisu Nature Electronics, je potpuno integrirana mikrovalna neuronska mreža na silicijskom čipu. Na zadatke poput dekodiranja radio signala i praćenja radarskih ciljeva troši ispod 200 mW i koristi analogno nelinearno ponašanje mikrovalova, postižući brzine u desecima gigaherca s točnošću od 88 %. Zbog male potrošnje i osjetljivosti ugrađivat će se u sigurnosne sustave i pametne satove.

Kineska litijeva baterija za veći domet EV-ova

Zahvaljujući novom pristupu dizajnu elektrolita, istraživači Sveučilišta Jilin i USTC-a razvili su litijevu bateriju s gustoćom energije od 600Wh/kg. Umjesto tradicionalnog, dominantnog okruženja iona, koriste ”delokalizirani elektrolit“ s neurednijom molekularnom strukturom. To olakšava kretanje litijevih iona, čini bateriju stabilnijom i omogućava više ciklusa punjenja, piše u radu objavljenom u časopisu Nature.

'Delokalizirani elektrolit“ s neurednijom molekularnom strukturom olakšava kretanje litijevih iona Wenbin Hu, He Huang i sur.

Eksperimentalne baterije u pouch formatu dosegle su spomenutih 604Wh/kg, zadržavši stabilnost u 100 ciklusa, dok su prototipni baterijski paketi s Ni-rich katodama postigli 480Wh/kg. Takva tehnologija, tvrde, može udvostručiti domet električnih automobila i potaknuti razvoj električnih zrakoplova.

Rijetki zemni metali iz starih magneta

Istraživači Sveučilišta u Kyotu razvili su novu metodu recikliranja rijetkozemnih elemenata iz odbačenih magneta, ključnih za proizvodnju električnih vozila i vjetroturbina. SEEE (selektivna ekstrakcija–isparavanje–elektroliza) proces omogućuje izdvajanje metala poput neodimija i disprozija visoke čistoće uz učinkovitost veću od 90 %.

Shematski prikaz SEEE procesa Hang Hua i sur.

Tehnologija, predstavljena u časopisu Engineering, smanjuje potrebu za rudarenjem i poželjna je metoda u skladu s politikama ugljične neutralnosti. Osim recikliranja magneta, SEEE bi se, tvrde, mogao iskoristiti i za obradu nuklearnog goriva.

Crni metal za solarnu energiju

Na Institutu za optiku Sveučilišta u Rochesteru razvili su solarni termoelektrični generator (STEG) koji proizvodi 15 puta više energije od dosadašnjih uređaja. Ono što je novo u njihovom pristupu, opisanom u časopisu Light: Science and Applications, jest fokus na "vrućoj“ i "hladnoj“ strani uređaja, a ne na same poluvodiče kako je uobičajeno.

Koristeći femtosekundne laserske impulse, istraživači su modificirali površinu volframa u crni metal s nano-strukturama koje selektivno upijaju sunčevu svjetlost dok smanjuju gubitke topline University of Rochester / J. Adam Fenster

Na "vrućoj“ strani dodali su plastični omotač koji djeluje poput malog staklenika, zadržavajući toplinu i povećavajući temperaturu, dok su na "hladnoj“ strani laserski oblikovali aluminij za bolje hlađenje. Ovakva kombinacija podiže temperaturnu razliku uređaja te znatno povećava proizvodnju električne energije, povećavajući učinkovitost STEG-a za 15 puta. Takve performanse bitno bi, kažu, poboljšale rad bežičnih senzora, prijenosnih uređaja i medicinske elektronike.

'Ionsko staklo' čini mozgove i srca prozirnima

Metoda VIVIT, predstavljena u časopisu Cell, koristi inovativan pristup pretvaranja biološkog tkiva u tzv. ionsko staklo i čini ga gotovo potpuno prozirnim za 3D snimanje. Ova tehnika, zasnovana na svojstvima ionskih tekućina, omogućava optičko pročišćavanje tkiva bez značajnih izobličenja, čuva njegovu strukturu i pojačava fluorescentne signale. Takav pristup kineskim je znanstvenicima pružio detaljan uvid u složene, višeslojne strukture vitalnih organa poput mozga i srca.

VIVIT otvara nove mogućnosti za proučavanje organizacije i funkcija živčanih mreža te drugih bioloških arhitektura i omogućava razradu njihovih principa na raznim skalama, od mikroskopske do makroskopske. Idealno za proučavanje i dijagnostiku bolesti s kompleksnim strukturalnim karakteristikama, objašnjavaju istraživači Sveučilišta Tsinghua.

Divovska plutajuća vjetroturbina

Dosad najmoćnija plutajuća vjetroturbina generira 17 MW električne energije i ima rotor promjera 262 metra, što čini kružnicu površine gotovo osam nogometnih igrališta. Podignuta zajedničkim naporima China Huaneng Groupa i Dongfang Electric Corporationa, postavljena je na 152 metara visokom postolju i može izdržati valove visoke 25 metra te udare tajfuna.

Veća turbina, manji troškovi China Huaneng Group

Tehnologija, opisana na stranici Live Science, plutajućim vjetroturbinama omogućava proizvodnju obnovljive energije u dubokim vodama, gdje bi se godišnje moglo proizvesti 68 milijuna kWh. Povećanje snage svake turbine smanjuje njihov broj, što pojeftinjuje troškovi i skraćuje vrijeme izgradnje farmi vjetroturbina.

Najbolja čokolada iz laboratorija

Znanstvenici Sveučilišta u Nottinghamu istražili su proces fermentacije kakaovca, ključan za razvoj fine arome čokolade. Koristeći uzorke s kolumbijskih plantaža, u laboratoriju su stvorili mikrobnu zajednicu koja te arome može reproducirati kontroliranim fermentiranjem.

Najfinija kolumbijska čokolada može se napraviti i u laboratoriju Freepik

Ovaj pomak od spontanog prema standardiziranom procesu, opisan u časopisu Nature, omogućava postojanu kvalitetu proizvoda i otvara vrata novim, inovativnim okusima čokolade.

Pametni radio valovi zaobilaze prepreke

Princetonovi znanstvenici razvili su sustav strojnog učenja koji ultravisokim frekvencijama omogućava da pronađu put oko zidova i predmeta te tako otvore put bržim i stabilnijim bežičnim vezama. Oni si u časopisu Nature Communications predstavili sustav koji kombinira oblikovanje radio signala i neuronsku mrežu sposobnu za brzo učenje i prilagodbu okolini.

Zraka 'uči' kako da uspješno zaobiđe prepreku i isporuči maksimalnu snagu prijemniku Haoze Chen, Atsutse Kludze, Yasaman Ghasempour

Umjesto da se signal gubi iza prepreke, umjetna inteligencija predviđa najbolji put kojim val može “zaobići” smetnje. Ovakav pristup mogao bi, kažu, omogućiti stabilnije i brže bežične veze u domovima, uredima i pogonima.

Keratin iz ovčje vune štiti ljudske zube

Nova studija Kraljevskog koledža u Londonu otkriva da se keratin, protein izvučen iz ovčje vune i dlake, može koristiti za premazivanje zubi kako bi se popravila oštećena caklina i spriječio nastanak karijesa. Na zubima stvara kristalni zaštitni sloj sličan prirodnoj caklini koji uz pomoć minerala iz sline potiče rast nove zaštitne cakline.

Keratin stvara zaštitni premaz koji oponaša strukturu i funkciju prirodne cakline kad dođe u kontakt s mineralima u slini King's College London

Ovaj pristup, opisan u časopisu Advanced Healthcare Materials, koristi održive biološke otpade i može biti jeftina i prirodna alternativa. Prema znanstvenicima, ovaj tretman mogao bi postati dostupan u obliku paste za zube ili profesionalnog gela unutar dvije do tri godine te olakšati prevenciju i popravak ranog karijesa.