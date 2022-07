NASA je lansirala snažan novi instrument za proučavanje prašine

NASA je u četvrtak navečer, 14. srpnja, iz Svemirskog centra Kennedy lansirala ključni instrument za svoje istraživanje klime, pod nazivom Istraživanje izvora mineralne prašine na površini Zemlje (EMIT), na brodu SpaceX Dragon.

Prašina je iznenađujuće moćna sila u atmosferi, zbog čega je NASA odlučna da je bolje razumije. Sićušne čestice dopiru iz pustinja i drugih sušnih područja, a ovisno o mnogo različitih čimbenika, mogu imati učinak hlađenja ili zagrijavanja našeg planeta. Međutim, znanstvenicima i dalje nije mnogo toga jasno u vezi prašine.

"EMIT proučava mineralnu prašinu jer je trenutno nepoznat element", rekao je Robert Green, EMIT-ov glavni istraživač i viši istraživač Laboratorija za mlazni pogon, na brifingu o misiji 13. srpnja.

Zato će EMIT koristiti napredni slikovni spektrometar za prikupljanje više od milijardu mjerenja tijekom sljedeće godine, bilježeći sastav prašine diljem svijeta. Da bi to učinio, instrument će zapravo mjeriti spektar svjetlosti reflektirane s površine našeg planeta. To će znanstvenicima reći koliko prašine u atmosferi dolazi od tamnih ili svijetlih minerala. To bi konačno moglo riješiti misterij kumulativnog učinka prašine na planet.

Image: NASA

Odgovaranje na mnoga pitanja vezana uz utjecaj prašine na planet ključno je za izgradnju boljih klimatskih modela, koje istraživači koriste kako bi pokušali shvatiti što bi nam u budućnosti donose klimatske promjene. Za sada klimatski modeli općenito pretpostavljaju da je prašina žuta — u prosjeku mješavina tamne i svijetle prašine.

Lakše čestice prašine reflektirat će sunčevu svjetlost, pomažući hlađenju planeta. Na suprotnom kraju spektra, tamne čestice prašine zapravo će apsorbirati sunčevu energiju i umjesto toga imati učinak grijanja. Znanstvenici žele znati pomaže li prašina ili šteti naporima da se stabiliziraju globalne temperature.

Osim klimatskih promjena, podaci EMIT-a također će se koristiti za proučavanje drugih pojava na Zemlji pod utjecajem prašine. Prašina može putovati od sjeverne Afrike do amazonske prašume, gdje biljkama osigurava hranjive tvari. Prašina također utječe na stvaranje oblaka, kvalitetu zraka, pa čak i dostupnost vode. Kad padne na snijeg, može ubrzati topljenje snijega - o čemu mnoge regije, uključujući isušeni zapad SAD-a, ovise zbog slatke vode prenosi The Verge.

EMIT je stigao na Međunarodnu svemirsku postaju u subotu, 16. srpnja dok bi za početak prikupljanja podataka trebao biti spreman do kraja srpnja.