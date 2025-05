Nekima je stvarno dovoljno četiri sata sna dnevno

Vjerojatno ste već susreli one koji tvrde da je njima dosta „samo 4-5 sati spavanja“ (a onda u uredu ostalih 4-5 sati), ali novo istraživanje je pokazalo da uistinu postoje za koje to vrijedi i to zahvaljujući vrlo rijetkoj genetskoj mutaciji.

Ova mutacija, poetičnog imena SIK3-N783Y, omogućuje nekim ljudima da se osjećaju potpuno odmorno nakon samo četiri sata sna, dok je većini populacije potrebno oko osam sati za normalno funkcioniranje. Istraživači su identificirali ovu specifičnu mutaciju kod osobe koja prirodno malo spava, a zatim su njezine učinke proučavali na genetski modificiranim miševima koji su i sami tako postali „malospavači“. Rezultati su pokazali da su i miševi s ovom mutacijom također imali smanjenu potrebu za snom. Prethodne studije identificirale su četiri gena povezana s kratkim spavanjem te pet relevantnih mutacija unutar tih gena. Novootkrivena mutacija utječe na peti gen, Sik3, koji je i ranije bio povezivan s pospanošću. U eksperimentima, miševi kojima je inducirana ova mutacija spavali su otprilike 31 minutu manje od kontrolne skupine, a nakon perioda deprivacije sna, spavali su čak 54 minute manje. Važno je napomenuti da miševi inače spavaju oko 12 sati dnevno, pa je ovo smanjenje manje izraženo nego kod ljudi s prirodno kratkim obrascima spavanja.

Ova novootkrivena mutacija jedna je od nekoliko genetskih varijacija koje su znanstvenici dosad povezali s kraćim obrascima spavanja. Razumijevanje genetske osnove kod osoba koje prirodno malo spavaju, a pritom normalno funkcioniraju vrlo je bitno jer tijelo tijekom sna obavlja važne funkcije poput detoksikacije (normalan rad jetre, bubrega i probavnog sustava, ne šarlatanska „detoksikacija“) i popravke oštećenja – tkogod je nešto ozbiljnije trenirao zna da je dobar san krucijalan za napredak i oporavak tijela od napora i s njima povezanih oštećenja.

Osobe s prirodno kraćim snom te funkcije obavljaju na višoj razini učinkovitosti.

Nedostatak sna može imati niz zdravstvenih posljedica, uključujući osjećaj tromosti, probleme s pamćenjem te povećan rizik od srčanih bolesti. Većina odraslih osoba treba između sedam i devet sati sna svake noći kako bi optimalno funkcionirala. Međutim, osobe s prirodnom sklonošću kraćem spavanju, koje trebaju otprilike četiri do šest sati sna, često se osjećaju lošije ako spavaju duže od svojih uobičajenih sati.