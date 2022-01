Nema uvjerljivih dokaza da aplikacije za mentalno zdravlje imaju ikakav učinak

Istraživači sa Sveučilišta Wisconsin-Madison proveli su godine pazeći da njihova aplikacija za meditaciju Healthy Minds Program prođe kliničku provjeru i pruži pozitivne rezultate. Docent Simon Goldberg proučio je brojne studije različitih mobilnih alata za mentalno zdravlje, uključujući aplikacije, podršku temeljenu na tekstualnim porukama i druge intervencije.

Češljanje meta-analiza

Pokazalo se da je teško izvući konačne zaključke o tome što djeluje, a što ne. Stoga se Goldberg udružio s nekoliko drugih istraživača i napravio korak unatrag kako bi vidio mogu li uvesti red u rad prikupljen metaanalizama.

Mobilne trgovine prepune su aplikacija koje bi trebale pomoći u odvikavanju od cigareta

Njihov meta-pregled, objavljen u PLOS Digital Health, ispitao je 14 meta-analiza fokusiranih na mentalno zdravlje, uključujući tretmane depresije, anksioznosti i prestanka pušenja. Pregled je uključivao 145 ispitivanja na gotovo 50.000 pacijenata, a istraživači "nisu uspjeli pronaći uvjerljive dokaze koji podržavaju bilo koju intervenciju temeljenu na mobilnom telefonu za bilo koji ishod".

To je prilično šokantan nalaz za industriju u kojoj se milijarde dolara ulažu u razvoj proizvoda koji bi ljudima trebali pomoći da lakše nadziru svoje zdravlje putem mobilnih telefona.

Aplikacije za pomoć depresivnima i anksioznima

Nema uvjerljivih dokaza

Istraživači su identificirali 34 različite kombinacije kriterija istraživanja: ciljanu populaciju, vrstu intervencije, kontrolu i traženi ishod. To što niti jedna intervencija nije uspjela pokazati "uvjerljive dokaze", pokazuje da nisu bile u stanju zadovoljiti visoke standarde. Pristranost i sklonost objavljivanju samo povoljnih rezultata, neki su od razloga.

Na aplikaciji za meditaciju Healthy Minds Program radilo se godinama

Jedan od nedostataka većine meta-analiza je taj što one obično grupiraju intervencije koje se mogu prilično razlikovati jedna od druge; velika je razlika između mobilnih aplikacija koje nude kognitivno bihevioralne terapije i onih s inspirativnim porukama ili savjetima. Svaka od njih može imati različite razine kliničkog učinka.

Grupirajući ih u kategorije kao što su aplikacije za pametne telefone ili aplikacije za razmjenu tekstualnih poruka, to se gubi iz vida.

No, čak i bilo kakva intervencija bolja je od nikakve, slažu se eksperti. Savjetovanje licem u lice uvijek će imati bolji učinak od tekstualnih poruka, no činjenica je i poruke dolaze do puno više ljudi, za daleko manje novca.