Nova, moćna super molekula donosi revoluciju znanosti i otkriva zagonetku prirode

Kad su znanstvenici otkrili DNK i naučili kako ga kontrolirati, to je dovelo do značajnih promjena, u znanosti i društvu. Danas istraživači i medicinska industrija rutinski stvaraju umjetne strukture DNK za mnoge svrhe, od dijagnostike do liječenja bolesti. Sada je učinjen novi veliki iskorak - stvorena je supermoćna molekula s potencijalom da dodatno revolucionira znanost.

Sljedeća generacija nanotehnologije

Međunarodna grupa danskih, britanskih i američkih istraživača koja stoji iza ovog otkrića, ovu super molekulu opisuju kao spoj DNK i peptida. Spoji li se to dvoje, dobiva se vrlo moćan molekularni alat pomoću kojeg se mogu izgraditi naprednije nanostrukture i potom, na primjer, lakše otkrivati bolesti.

Istraživačima je uspjelo naoko nemoguće: prevarili su kiralnost

Ovaj spoj peptida i DNK može se iskoristiti i za stvaranje umjetnih proteina, stabilnijih i pouzdanijih od prirodnih proteina, osjetljivih na toplinu, UV, kemijske reagense, itd. Sljedeći korak bit će pomoću super molekula istražiti uzroke Alzheimerove bolesti koju izazivaju upravo neispravni peptidi.

Fiksna kiralnost u prirodi

DNK i peptidne strukture u prirodi se često ponašaju kao mačke i psi, iako su neke ključne interakcije bitne za sve žive organizme. Jedan od mogućih razloga za to je njihova takozvana kiralnost.

Hanbin Mao, profesor sa Sveučilišta Kent State (u sredini), jedan od vodećih autora studije međunarodne grupe istraživača

Sve biološke strukture, od molekula do ljudskog tijela, imaju fiksnu kiralnost zbog koje se, naprimjer, srce uvijek nalazi lijevo. Zbog te fiksne kiralnosti nemoguće je upariti prste dvije ruke ako su im dlanovi okrenuti u istom smjeru.

Pitanje energije

No, istraživačima je uspjelo naoko nemoguće: prevarili su kiralnost. Promijenili su kiralnost peptida s lijeva na desno, tako da se uklapa u kiralnost DNK i radi s njom umjesto da je odbija. Usput su ponudili i odgovor na pitanje zašto je biološki svijet kiralan: zbog energije.

Istraživači su promijenili kiralnost peptida s lijeva na desno, tako da se uklapa u kiralnost DNK

Kiralni svijet zahtijeva najnižu energiju za održavanje, stoga je najstabilniji. Drugim riječima: priroda će uvijek nastojati potrošiti što manje energije.