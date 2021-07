Nova vrsta bežičnog punjača može puniti više uređaja istovremeno

Mobilni telefoni i tableti omogućili su nam da ostanemo u kontaktu bez obzira na to gdje se nalazimo, no ipak se za uključivanje oslanjaju na utikače, utičnice i jastučiće za punjenje. Nova tehnologija razvijena na finskom Sveučilištu Aalto mogla bi biti ključ za istinsko bežično punjenje ove i druge elektronike u godinama koje dolaze. Nalazi su objavljeni u IEEE Transactions on Industrial Electronics.

Kanali za prijenos snage

Istraživači diljem svijeta rade na bežičnom punjenju u slobodnom položaju koje bi odvojilo uređaje od postavljenih točaka punjenja. Najčešća rješenja uključuju složene funkcije upravljanja i otkrivanja. Odašiljač tradicionalno mora prvo otkriti prisutnost i položaj uređaja kako bi mogao slati energiju u svom smjeru, obično s kamerama ili senzorima, dodajući skupni i trošak uređaja.

Komponente uređaja koji su osmislili istraživači sa Sveučilišta Aalto (Prasad Jayathurathnage)

Novi odašiljač zaobilazi ovu potrebu stvaranjem kanala za prijenos snage u svim smjerovima, automatskim podešavanjem kanala kada su prijemni uređaji u pokretu. Uređaji poput telefona, prijenosnih računala i drugih malih uređaja opremljenih novim prijemnikom mogu istodobno primati energiju za punjenje baterija ili izravno napajati njihove funkcije - bez fizičkog kontakta ili stavljanja na određeno mjesto.

Prednosti samopodešavanja

'Ovaj sustav se sam podešava, što znači da vam nije potrebna složena elektronika za povezivanje s prijamnicima ugrađenim u uređaje. Budući da se samopodešava, uređaj također možete slobodno premještati unutar širokog raspona punjenja", objašnjava Prasad Jayathurathnage, istraživač sa Sveučilišta Aalto.

Ovaj učinak postignut je dizajnom zavojnica korištenih u odašiljaču. Namotavanjem zavojnica na poseban način stvaraju se dvije vrste elektromagnetskih polja: jedno prema van, a drugo oko. Ova polja spajaju prijemnik i odašiljač kako bi se postigao učinkovit prijenos snage.

Trenutno je odašiljač visoko učinkovit 90 posto na udaljenosti do 20 centimetara. Radi i na većim udaljenostima, ali uz nižu učinkovitost prijenosa energije. U načelu, raspon najveće učinkovitosti mogao bi rasti kako se tehnologija usavršava.

"Zasad je maksimalni domet pri vršnoj učinkovitosti ovisan o veličini odašiljača i prijamnika. Uz pravi inženjering i to ćemo poboljšati", najavljuje Jayathurathnage.

Sigurnosni testovi

Koncept je dokazan, a sad slijede sigurnosni testovi kako bi se potvrdilo da elektromagnetsko polje koje generira odašiljač nije štetno za ljude. Jasno je, međutim, da je nastalo električno polje, za koje se zna da je glavni uzrok potencijalno štetnih učinaka, minimalno jer se tehnologija oslanja na magnetska polja.

"Pravo bežično punjenje znači više osobne slobode. Nećete se morati brinuti gdje ste stavili telefon ili jeste li ga se sjetili priključiti", kaže Jayathurathnage.

Istraživački tim već je podnio zahtjev za patent. Ista skupina također razvija mogućnosti bežičnog punjenja za industrijske aplikacije kroz projekt Parkzia, koji svaku točku čekanja pretvara u mjesto za punjenje robota.