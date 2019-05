Open Signal istraživanje: Najbrži mobilni Internet ima Južna Koreja, a ni Hrvatska nije prošla loše

Tvrtka Open Signal provela je veliko istraživanje koje se tiče značajki i trendova na tržištu mobilnog Interneta. Samo istraživanje provedeno je u 87 zemalja svijeta te je uključivalo analizu problematike kao što je dostupnost 4G mobilnih mreža, iskustvo praćenja video sadržaja, download i upload brzine te latencije.

Zaključci koji se mogu izvesti iz čitavog istraživanja su da 4G mobilne mreže još uvijek nisu dostupne u svim krajevima svijeta iako je upravo počeo proces prelaska na nove 5G mreže. Europa je kontinent koji bilježi najveću pokrivenost 4G signalom, a među svih 87 zemalja koje su sudjelovale u istraživanju pokrivenost 4G signalom je oko 80%.

Južna Koreja zemlja je čiji telekomunikacijski operateri nude najbrži mobilni Internet s prosječnom download brzinom od 50 Mb/s, a na drugom mjestu je jedna europska zemlja, Norveška, gdje je prosječna download brzina 48,2 Mb/s. Hrvatska se nalazi na sedamnaestom mjestu s prosječnom download brzinom od 26,7 Mb/s. Uzmu li se u obzir svih 87 država koje su sudjelovale u istraživanju prosječna download brzina je 17,6 Mb/s.

Što se tiče pokrivenosti 4G signalom, ponovno je vodeća Južna Koreja s pokrivenošću od 97,5%, a i općenito na ljestvici po pokrivenošću dominiraju azijske zemlje. Hrvatska bilježi pokrivenost 4G signalom od 83,4%, što je više od primjerice zemalja kao što su Njemačka, Italija, Argentina, Poljska i Irska.

Što tiče iskustva gledanja video sadržaja putem mobilnog Interneta, tim segmentom dominiraju zemlje u središnjoj i sjevernoj Europi. Moguće ocjene bile su od 0 do 40 za slabo iskustvo, od 40 do 55 za zadovoljavajuće iskustvo, od 55 do 65 za dobro iskustvo te od 65 do 75 za vrlo dobro iskustvo praćenja video sadržaja. Samo je Norveška bila zemlja koja je ostvarila gotovo maksimalnih 75 bodova (74,7), dok se u prvih deset zemlja po zadovoljstvu praćenjem video sadržaja putem mobilnih uređaja nalazi čak osam europskih zemalja. Hrvatska se nalazi na jedanaestom mjestu s 69,5 bodova.

Što se tiče podataka vezanih za brzine uploada, tu ponovno dominira Europa, konkretno Skandinavija. Na prvom mjestu po upload brzinama nalazi se Danska s prosječnim brzinama od 15 Mb/s, koliko iznosi i prosječna brzina uploada u Južnoj Koreji. Prosječna brzina uploada u Hrvatskoj je 10 Mb/s.

Na kraju je latencija - samo je 15 zemlja uspjelo latenciju zadržati ispod 40 ms, Singapur ima najmanju latenciju koja iznosi 30,7 ms. Latencija u Hrvatskoj iznosi 50,4 ms.