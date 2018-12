Osam od deset Europljana kupuje putem mobitela

Već je postalo suvišno govoriti o prednostima internetske kupnje, pogotovo na jednom tehnološkom portalu kao što je Bug.hr. Naime, statistike pokazuju da su posjetitelji Buga pri samom vrhu što se tiče kupnje putem interneta. Gemius statistika pokazuje da više od 16% posjetitelja Buga kupuje putem interneta tjedno ili češće, a čak 36% to čini barem jednom mjesečno (51% kad se gleda samo na desktop korisnike). S razvojem mobilnih uređaja i prilagodbom webshopova mobilnim platformama raste i kupnja putem pametnih telefona.

Budući da čak 80% europskih građana koristi mobilne uređaje za obavljanje kupnje, a 41% ih to čini često, možemo slobodno potvrditi kako se pametni telefoni u Europi koriste za kupnju podjednako kao i fizička kupnja. Ovo je rezultat reprezentativnog paneuropskog istraživanja s više od 18 tisuća sudionika. Studiju je naručila kompanija Mastercard, a provodila ga je tvrtka za istraživanje tržišta Innofact.

Četiri od deset Europljana kupuju mobitelom najmanje jednom tjedno

U Europi postoji značajan broj mobilnih kupaca. U Ujedinjenom Kraljevstvu i Njemačkoj gotovo polovina ljudi kupuje jednom tjedno ili čak češće (47%), dok na europskoj razini taj udio iznosi 39%. Na bazi navedenih 18 tisuća ispitanika, mobilna kupovina već sada drži četvrtinu (24%) ukupnog obujma kupnje.

Čak se i božićna kupnja sve više prebacuje na mobitel, a rezultat je da ljudi svoje slobodno vrijeme drugačije koriste. Gotovo tri četvrtine (72%) Europljana planira ove godine božićnu kupnju obavljati (i) putem pametnog telefona. Iako se većina božićnih darova kupuje iz vlastitog doma, značajan broj darova kupuje se dok se čeka javni prijevoz (19%), tijekom radnog vremena (18% ), pauze ili ručka (9%). Također, sudionici su izjavili da radije kupuju tijekom tjedna, a ne vikendom. Najpopularnije vrijeme je radnim danom između 17 i 21 sat (49%). Međutim, veliki broj božićnih darova kupuje se i radnim danom od 12 do 15 sati (42%) te između 9 i 12 sati (31%).

Brzina i praktičnost ključni su pokretači mobilne kupovine

Postoje razni razlozi zašto raste kupnja putem pametnih telefona – na prvom mjestu je brzina (44%), a slijede praktičnost tj. kupnja jednim klikom (33%), olakšana navigacija (30%) te poboljšana sigurnost (14%). Stanovnici Ujedinjenog Kraljevstva (22%), Irske (21%), Španjolske i Francuske (20%) vide poboljšanu sigurnost kao ključni razlog za obavljanje kupnje putem mobilnih uređaja, dok Poljaci (63%), Nijemci (59%) i Švicarci (56%) favoriziraju brzinu u odnosu na ostale kriterije.

Što se kupuje putem mobilnih uređaja?

Više od polovice Europljana (54%) već je kupilo odjeću i dodatke putem mobilnih uređaja (u Njemačkoj čak 68%). Na drugom mjestu je elektronika s 40%. Kod nekih stavki, poput ulaznica za javni prijevoz, postoji velika razlika između tržišta – gotovo polovica švicarskog stanovništva kupuje ih mobilnim uređajima (48%), ali s druge strane, to čini samo 17% Rusa. To naravno ovisi o razvijenosti javnog prijevoza u pojedinim državama i gradovima. Kad je riječ o parkiranim kartama, 44% Šveđana kupuje ih mobilno, dok to Njemačkoj čini samo 12% ljudi.

S obzirom na količinu i raznolikost mobilne kupovine, ne bi trebalo iznenaditi da je 75% Europljana u proteklih 12 mjeseci koristilo aplikacije za kupnju za mobilnu trgovinu. Većina njih (64%) koristi dvije do pet, od kojih 20% čak šest ili više aplikacija.

Anketa za posjetitelje Buga

Iako smo već u uvodu naveli službenu Gemius statistiku (studeni, 2018.), ipak ćemo pred vas postaviti nekoliko pitanja o kupnji putem interneta.

