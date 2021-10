Pfizer, Moderna i Sanofi počeli klinička ispitivanja mRNA cjepiva protiv gripe

Iako je lani u svijetu došlo do naglog pada broja slučajeva gripe, što je vjerojatno posljedica nošenja maski, održavanja razmaka i zaključavanja kao odgovora na pandemiju Covida-19, većina stručnjaka očekuje da će se gripa vratiti. A kad se to dogodi, farmaceutske tvrtke nadaju se da će njihovi kandidati za cjepivo na bazi mRNA biti spremni za upotrebu.

Utrka za cjepivom

Nakon uspješne primjene mRNA cjepiva za prevenciju Covida-19, tri vodeća proizvođača lijekova počela su s kliničkim testiranjima kandidata za sezonsko cijepljenje protiv gripe. Sljedeće godine njihovim stopama krenut će veći broj farmaceutskih tvrtki. Uspiju li u naumu, ti bi kandidati mogli dramatično pojačati učinkovitost cjepiva koja često pružaju slabu zaštitu od gripe, piše Nature.

Za zagovornike mRNA - na čelu s Modernom, Pfizerom i Sanofijem, koji su posljednjih mjeseci pokrenuli ispitivanja prve faze - uvođenje novih cjepiva protiv gripe znači i ogromnu zaradu; predviđa da se da će do kraja desetljeća vrijednost tržišta sezonskih cjepiva protiv gripe premašiti deset milijardi dolara.

No, uspjeti na tržištu s mRNA cjepivom protiv gripe moglo bi biti puno teže nego u slučaju cjepiva protiv Covida-19. Naime, dok se u izradi cjepiva koje djeluje na koronavirus SARS-CoV-2-kretalo doslovce od nule i na tržištu nije bilo konkurenata, trenutno samo u SAD-u postoji čak devet različitih cjepiva protiv gripe koju nude četiri različita proizvođača.

Prroblemi s tolerancijom

Sva su ta cjepiva sigurna, upitna je samo njihova učinkovitost. Postojeća cjepiva protiv gripe obično nude samo 40 do 60% zaštite od infekcije. U teoriji, mRNA bi mogla biti bolji proizvod: izazvani imunološki odgovori mogu biti širi, odabir soja može biti točniji, a tehnologija olakšava ugradnju velikog broja antigena. Sve ove značajke mogle bi značiti i bolju imunološku zaštitu.

No, mRNA, barem kada se formulira u lipidnim nanočesticama (LNP), izaziva probleme s tolerancijom. Modernina i Pfizer/BioNTechova mRNA cjepiva protiv Covida-19 znaju uzrokovati bol u ruci, glavobolju, povišenu temperaturu i umor. Isti se simptomi mogu pojaviti i kod odobrenih cjepiva protiv gripe, ali su obično znatno blažeg stupnja.

Na mRNA cjepivima protiv gripe radilo se i prije pandemije Covida-19; pojavom novog koronavirusa istraživači su doslovno zamijenili sekvence koje kodiraju gripu sekvencama SARS-CoV-2.

Potencijalne prednosti mRNA cjepiva

Brojne su potencijalne prednosti mRNA za profilaksu gripe. Neke od njih svode se na način proizvodnje cjepiva. Budući da se mRNA cjepiva proizvode sintetički, kodiranjem sekvence ciljnog antigena u plazmidni predložak, ona nude visoku vjernost: kodirani antigeni točno odgovaraju sojevima gripe odabranim za cjelogodišnje cjepivo.

Nasuprot tome, inaktivirana virusna cjepiva koja se proizvode na bazi embrioniranih kokošjih jaja i stanica, sklona su mutacijama u sekvenci koje slabe njihovu učinkovitost. Cjepiva s rekombinantnim proteinima jesu visoko vjerna, ali je proces izrade težak i kompliciran.

Fleksibilnost i brzina proizvodnje mRNA cjepiva znači da bi proizvođači cjepiva mogli dulje čekati na početak proizvodnje; na sjevernoj hemisferi izradu cjepiva za sljedeću sezonu mogli bi početi u svibnju umjesto već u veljači. A to znači veću vjerojatnost da će pogoditi koji se sojevi gripe očekuju s dolaskom zime i pojednostavljuje pripremu.

Kombinirana cjepiva

Trenutno se koriste trovalentna cjepiva pa čak i četverovalentna cjepiva koja sadrže antigene hemaglutinina ili žive oslabljene viruse koji štite od tri, odnosno četiri soja gripe. Neki se zalažu za pojačanu zaštitu od dodatnih sojeva, ali to je teško ostvariv zadatak na postojećim platformama.

No s mRNA cjepivima to ne bi bio nemoguć zadatak. Američki istraživači već su na miševima ispitali mRNA cjepiva koja kodiraju četiri različita proteina i planiraju testirati kombinirano cjepivo koje sadrži 10 do 12 antigena. U idealnom slučaju to bi izazvalo tako široku imunološku zaštitu da se ne bi trebalo cijepiti svake godine.

Mnogi se istraživači također nadaju da će mRNA potaknuti jače ili raznovrsnije imunološke odgovore od tradicionalnih platformi. Ako je to istina, to bi se moglo pokazati posebno korisnim za starije osobe ili bi čak moglo pomoći u razvoju univerzalnog cjepiva protiv gripe koje štiti od svih sojeva virusa.