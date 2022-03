Regenerativna terapija pomaže protiv tinitusa i gubitka sluha

Gubitak sluha prije ili kasnije, u većoj ili manjoj mjeri pogađa skoro svakoga; on dovodi do izolacije, frustracije i neizdrživog zujanja u ušima poznatog kao tinitus. Uz to, gubitak sluha povezan je i s demencijom. Biotehnološka tvrtka Frequency Therapeutics pokušava preokrenuti ovaj proces; ne slušnim pomagalima ili implantatima, već novom vrstom regenerativne terapije.

Programiranje stanica

Tvrtka koristi male molekule za programiranje progenitornih stanica, potomaka matičnih stanica u unutrašnjem uhu, kako bi stvorila sitne stanice dlaka koje nam omogućuju da čujemo.

Stanice dlake odumiru kada su izložene glasnoj buci ili lijekovima uključujući određene kemoterapije i antibiotike. Kandidat za lijek Frequency Therapeuticsa dizajniran je za ubrizgavanje u uho kako bi se te stanice regenerirale unutar pužnice.

U kliničkim ispitivanjima tvrtka je već poboljšala sluh ljudi, mjereno testovima percepcije govora - sposobnosti razumijevanja govora i prepoznavanja riječi.

"Percepcija govora glavni je cilj za poboljšanje sluha i glavna potreba koju čujemo od pacijenata", kaže glavni znanstveni direktor Chris Loose.

Suosnivači Frequency Therapeuticsa

Značajna poboljšanja

U prvoj kliničkoj studiji uočena su statistički značajna poboljšanja u percepciji govora kod nekih sudionika već nakon jedne injekcije, a ta su se poboljšanja kod nekih održala gotovo dvije godine.

Tvrtka je do sada obradila više od 200 pacijenata, a značajna poboljšanja u percepciji govora primijećena su u tri odvojene kliničke studije. Frequency Therapeutics sad pokreće novo ispitivanje na 124 osobe, a preliminarni rezultati trebali biti dostupni početkom sljedeće godine.