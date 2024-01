MindEar, aplikacija koja pomaže da se lakše nosite s tinitusom

Tinitus nema samo jedan uzrok, ali se uporna i iritantna zvonjava, tutnjava, pištanje i zujanje u ušima često povezuju s gubitkom sluha; nedavna studija sugerira da stanje može proizaći iz oštećenja živaca koje je teško otkriti. Kako se i pojavio, tinitus ponekad s vremenom može nestati sam od sebe, no još se češće dodatno pogoršava i pretvara u kronično stanje.

Kognitivno bihevioralne terapije

Za tinitus ne postoji lijek koji se propisivao poput tableta, ali postoje različiti tretmani mogu pomoći, uključujući kognitivno bihevioralnu terapiju (KBT). Ona neće promijeniti zvuk zvonjave u ušima koji osjećaju ljudi s tinitusom, ali im može pomoći da se prilagode i nauče živjeti s tim šumom.

Terapija ljudima koji pate od tinitusa pomaže da se opuste, zadrže osjećaj kontrole i bolje spavaju MindEar

Studija objavljena u časopisu Frontiers in Audiology and Otology istražila je kako ljudi s tinitusom reagiraju na KBT putem chatbot aplikacije MindEar. Terapija chatbotom u nekim je slučajevima bila uparena s virtualnim sastancima s kvalificiranim psihologom, a terapija je u oba slučaja pokazala primjetan napredak, bez obzira na to je li u tretmanu sudjelovao i živi psiholog.

Značajno smanjenje tegoba

Polovica sudionika osam je tjedana primalo KBT tretman putem chatbota osam tjedana, dok je druga polovica imala online sesije i s kliničkim psihologom. Dva mjeseca nakon tretmana procijenjene su njihove razine stresa, depresije i tjeskobe povezane s tinitusom. Nalazi su pokazali kako su obje terapijske skupine pokazalo značajno smanjenje tegoba.

Mikrografska slika živčanih vlakana (zeleno) koja tvore veze sa osjetnim stanicama (plavo) u pužnici Dr. M. Charles Liberman

Neposredno nakon tretmana kod skupine koja je koristila samo chatbot tegobe su bile smanjene za 46%, a hibridna čak 64%. No, nakon dvomjesečnog praćenja, obje su skupine zabilježile smanjenje tegoba od 64%. Iako im tretman nije promijenio percepciju zvonjave, sudionici testa priznali su da im je pomogao da se opuste, zadrže osjećaj kontrole i bolje spavaju.

'Chatbot' s preporukom

Zvonjava ne smeta svima, ali kod otprilike svaka pete žrtve tinitusa konstantni zvukovi u glavi izazivaju razne probleme, od gubitka koncentracije, preko tjeskobe, do depresije.

Autori sad razmišljaju o prevođenju chatbota na razne svjetske jezike, a istraživači bi u nova istraživanja voljeli uključiti i neuroimaging kako bi dobili još bolji uvid u to kako tinitus i njegovo liječenje utječu na mozak.