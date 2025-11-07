Sijeda kosa - prirodna obrana od raka kože?

Japansko istraživanje otkriva kako matične stanice pigmenta kose biraju hoće li se 'umiroviti' i uzrokovati sijedenje ili se liječiti, riskirajući pritom razvoj melanoma

Nova studija znanstvenika sa Sveučilišta u Tokiju donosi iznenađujuće otkriće o povezanosti sijede kose i melanoma, oblike raka kože. Tamošnji istraživači su naime proučavali matične stanice melanocita (McSC), odgovorne za proizvodnju pigmenta u kosi. Ove stanice nalaze se u folikulima dlake i reagiraju na oštećenje DNK na dva suprotstavljena načina.

Zaštitni mehanizam

Kad dođe do ozbiljnih oštećenja, poput dvostrukih lančanih prekida DNK, matične stanice ulaze u takozvani proces senescencije-povezane diferencijacije (seno-diferencijacije). U tom procesu se nepovratno "umirovljuju“, gube sposobnost dijeljenja i proizvodnje pigmenta, što rezultira sijedom kosom. Ova reakcija predstavlja prirodni zaštitni mehanizam kojim tijelo uklanja potencijalno oštećene stanice koje bi mogle postati kancerogene.

Genotoksični stres i sudbina matičnih stanica melanocita THE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE, THE UNIVERSITY OF TOKYO

No, ako su matične stanice izložene određenim karcinogenima poput jakih kemikalija ili UV-B zračenja, one izbjegavaju ovu zaštitnu diferencijaciju. Umjesto toga, nastavljaju se dijeliti i širiti, potaknute signalima okolnog tkiva, čime se povećava rizik od melanoma.

Dva suprotna ishoda

Ista populacija matičnih stanica pigmenta, objašnjavaju istraživači, može imati dva suprotna ishoda: ili nepovratnu senescenciju koja dovodi do gubitka pigmentnih stanica i time do pojave sijede kose, ili klonalno širenje koje može rezultirati razvojem raka, melanoma.

Ista populacija matičnih stanica pigmenta može imati dva suprotna ishoda Freepik

Ova studija dakle ne tvrdi da sijeda kosa sprečava rak, ali naglašava kako senodiferencijacija predstavlja važan obrambeni put tijela u borbi protiv raka. Kad taj put ne uspije, oštećene stanice prežive i mogu dovesti do razvoja melanomageneze. Istraživanje, objavljeno u časopisu Nature Cell Biology, produbljuje razumijevanje kako starenje i rak proizlaze iz staničnih procesa i naglašava važnost uklanjanja potencijalno opasnih stanica prirodnim putem.