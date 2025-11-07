Sijeda kosa - prirodna obrana od raka kože?

Japansko istraživanje otkriva kako matične stanice pigmenta kose biraju hoće li se 'umiroviti' i uzrokovati sijedenje ili se liječiti, riskirajući pritom razvoj melanoma

Mladen Smrekar petak, 7. studenog 2025. u 17:15
Sijedenje kose ili melanom: oba ishoda mogu proizaći iz načina na koji matične stanice reagiraju na oštećenje DNK, kažu japanski istraživači 📷 Freepik
Nova studija znanstvenika sa Sveučilišta u Tokiju donosi iznenađujuće otkriće o povezanosti sijede kose i melanoma, oblike raka kože. Tamošnji istraživači su naime proučavali matične stanice melanocita (McSC), odgovorne za proizvodnju pigmenta u kosi. Ove stanice nalaze se u folikulima dlake i reagiraju na oštećenje DNK na dva suprotstavljena načina.

Zaštitni mehanizam

Kad dođe do ozbiljnih oštećenja, poput dvostrukih lančanih prekida DNK, matične stanice ulaze u takozvani proces senescencije-povezane diferencijacije (seno-diferencijacije). U tom procesu se nepovratno "umirovljuju“, gube sposobnost dijeljenja i proizvodnje pigmenta, što rezultira sijedom kosom. Ova reakcija predstavlja prirodni zaštitni mehanizam kojim tijelo uklanja potencijalno oštećene stanice koje bi mogle postati kancerogene.

Genotoksični stres i sudbina matičnih stanica melanocita 📷 THE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE, THE UNIVERSITY OF TOKYO
No, ako su matične stanice izložene određenim karcinogenima poput jakih kemikalija ili UV-B zračenja, one izbjegavaju ovu zaštitnu diferencijaciju. Umjesto toga, nastavljaju se dijeliti i širiti, potaknute signalima okolnog tkiva, čime se povećava rizik od melanoma.

Dva suprotna ishoda

Ista populacija matičnih stanica pigmenta, objašnjavaju istraživači, može imati dva suprotna ishoda: ili nepovratnu senescenciju koja dovodi do gubitka pigmentnih stanica i time do pojave sijede kose, ili klonalno širenje koje može rezultirati razvojem raka, melanoma.

Ista populacija matičnih stanica pigmenta može imati dva suprotna ishoda 📷 Freepik
Ova studija dakle ne tvrdi da sijeda kosa sprečava rak, ali naglašava kako senodiferencijacija predstavlja važan obrambeni put tijela u borbi protiv raka. Kad taj put ne uspije, oštećene stanice prežive i mogu dovesti do razvoja melanomageneze. Istraživanje, objavljeno u časopisu Nature Cell Biology, produbljuje razumijevanje kako starenje i rak proizlaze iz staničnih procesa i naglašava važnost uklanjanja potencijalno opasnih stanica prirodnim putem.



