Škole bez mobitela: bolja koncentracija, manje stresa i više sigurnosti

Broj incidenata povezanih s korištenjem mobitela pao je za čak 72 %, uključujući slučajeve cyberbullyinga i raspačavanja neprimjerenog sadržaja

Zabrana korištenja mobilnih telefona u školama Južne Australije od lipnja 2023. pozitivno je utjecala na razvoj i sigurnost učenika; tvrde istraživači tamošnjeg Sveučilišta Flinders. Škole bez mobitela nude "digitalni odmor“ koji potiče mentalno zdravlje i kvalitetnije učenje, pokazuju rezultati anketa između 1500 učenika iz pet škola, objavljeni u dva istraživanja, u časopisu Computers in Human Behavior.

Stajališta učenika o korištenju telefona i zabranama mobitela u školama obrađena su u istraživanju objavljenom u časopisu Computers in Human Behavior Bar, Radunz, Galanis, Quinney, Wade, King

Zabrana mobitela ojačala je društvene veze; više se razgovara licem u lice, bolje komunicira i više razmišlja o vršnjacima. Nastava je postala fokusiranija uz manje ometanja, a učenici se u školi bez mobitela osjećaju sigurnije. Broj incidenata povezanih s korištenjem mobitela pao je za čak 72 %, uključujući slučajeve cyberbullyinga i raspačavanja neprimjerenog sadržaja.

Mentalno zdravlje i dobrobit

Učenici su manje psihički uznemireni, a prorijedili su se i slučajevi depresije i tjeskobe. Pozitivni učinci primjećeni su osobito kod onih sklonih problematičnoj uporabi telefona, strahovima od propuštanja i uspoređivanju na društvenim mrežama.

Extended exposure to smartphone radiation during critical periods of brain development may disrupt memory, attention span, sleep rhythms, and emotional balance. What appears as subtle neurological shifts today could evolve into broader societal consequences tomorrow: a generation… pic.twitter.com/UX2jNZSigi — Vpol (@VocalPolitics1) September 6, 2025

Istraživači naglašavaju da zabrane nisu koriste akose pritom zanemaruju digitalna pismenost i programi mentalnog zdravlja jer, kažu, mobiteli za neke učenike imaju važnu emotivnu funkciju. No, većina učenika podržava potpunu zabranu i tvrdi da se u društveno bogatijoj atmosferi u školi osjećaju sretniji i sigurniji.