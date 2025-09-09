Škole bez mobitela: bolja koncentracija, manje stresa i više sigurnosti
Broj incidenata povezanih s korištenjem mobitela pao je za čak 72 %, uključujući slučajeve cyberbullyinga i raspačavanja neprimjerenog sadržaja
Zabrana korištenja mobilnih telefona u školama Južne Australije od lipnja 2023. pozitivno je utjecala na razvoj i sigurnost učenika; tvrde istraživači tamošnjeg Sveučilišta Flinders. Škole bez mobitela nude "digitalni odmor“ koji potiče mentalno zdravlje i kvalitetnije učenje, pokazuju rezultati anketa između 1500 učenika iz pet škola, objavljeni u dva istraživanja, u časopisu Computers in Human Behavior.
Zabrana mobitela ojačala je društvene veze; više se razgovara licem u lice, bolje komunicira i više razmišlja o vršnjacima. Nastava je postala fokusiranija uz manje ometanja, a učenici se u školi bez mobitela osjećaju sigurnije. Broj incidenata povezanih s korištenjem mobitela pao je za čak 72 %, uključujući slučajeve cyberbullyinga i raspačavanja neprimjerenog sadržaja.
Mentalno zdravlje i dobrobit
Učenici su manje psihički uznemireni, a prorijedili su se i slučajevi depresije i tjeskobe. Pozitivni učinci primjećeni su osobito kod onih sklonih problematičnoj uporabi telefona, strahovima od propuštanja i uspoređivanju na društvenim mrežama.
Istraživači naglašavaju da zabrane nisu koriste akose pritom zanemaruju digitalna pismenost i programi mentalnog zdravlja jer, kažu, mobiteli za neke učenike imaju važnu emotivnu funkciju. No, većina učenika podržava potpunu zabranu i tvrdi da se u društveno bogatijoj atmosferi u školi osjećaju sretniji i sigurniji.