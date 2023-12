Smeće od znanosti ili bolna istina: svaka transakcija bitcoina potroši vode za jedan bazen?

Rudarenje kriptovaluta troši značajne količine vode usred globalne krize vode, a njegova potražnja za vodom mogla bi dodatno rasti. Nastave li se one rudariti bez ograničenja, osobito u zemljama koje se već bore s nestašicom vode, to će neminovno voditi nestašicama, izračunao je ekonomist Alex de Vries s amsterdamskog Vrije Universiteita koji je u časopisu Cell Reports Sustainability objavio prvu sveobuhvatnu procjenu potrošnje vode za bitcoin.

Dramatične brojke

Brojke koje iznosi nizozemski ekonomist toliko su dramatične da su ih odmah prenijele svjetske agencije i razni mediji, što je pak navuklo bijes zajednice kriptorudara koji su de Vriesovu metodu prozvali "smećem od znanosti", a britanski BBC zbog citiranja rada optužili za "intelektualnu lijenost", jer olako prenose "kvazi znanstveni" rad u kojem se čak ne pravi jasna razlika između korisničke i rudarske transakcije.

Neizravna potrošnja vode iskorištene za rudanenje bitcoina po zemlji u 2021. godini Alex de Vries

Prethodna istraživanja o korištenju kripto resursa prvenstveno su bila usredotočena na potrošnju električne energije. Prilikom rudarenja bitcoina, najpopularnije kriptovalute, rudari diljem svijeta nagrađuju se novim bitcoinima nakon što uspješno dodaju novi blok u blockchain, što je odavno postalo dosta zahtjevno i rudarenjem bitcoina se bave samo profesionalci s velikim računalnim resursima.

Svake sekunde u danu rudari naprave oko 350 kvintilijuna (350 iza kojih slijedi 18 nula) izračuna, što zahtjeva velike količinu računalne snage, a time i energije.

Gigalitri pitke vode

"Rudari diljem svijeta u biti se utrkuju u rješavanju matematičkih jednadžbi na Internetu, a samo pobjednici dobivaju dio vrijednosti bitcoina. Pravi odgovor pojavljuje se svakih 10 minuta, a ostatak podataka, kvintilijuni njih, izračuni su koji nemaju daljnju svrhu i stoga se odmah odbacuju", objašnjava de Vries.

Izračuni Alex de Vriesa razljutili su zajednici kriptorudara Alex de Vries

Tijekom istog procesa koriste se i velike količine vode za hlađenje računala u velikim podatkovnim centrima. Na temelju podataka iz prethodnih istraživanja, de Vries je izračunao da se na rudarenje bitcoina samo u SAD-u godišnje potroši između 8,6 i 35,1 gigalitara vode; hlađenje računala, elektrane na ugljen i plin koje osiguravaju električnu energiju za rad računala, sve to koristiti vodu za snižavanje temperature. Ova rashladna voda ispari i nije dostupna za ponovnu upotrebu. A voda isparena iz hidroelektrana također pridonosi vodenom otisku potražnje za električnom energijom bitcoina.

Najviša točka

De Vries procjenjuje da je 2021. na rudarenje bitcoina u cijelom svijetu potrošeno više od 1600 gigalitara vode. Svaka transakcija u Bitcoin blockchainu u prosjeku koristi 16.000 litara vode, oko 6,2 milijuna puta više od poteza kreditnom karticom ili dovoljno da se napuni bazen u dvorištu. Brojke su u međuvremenu porasle pa de Vries očekuje da će se potrošnja vode za Bitcoin ove godine povećati na 2300 gigalitara.

Neizravna potrošnja vode svjetskih rudara bitcoina od rujna 2019. do siječnja 2022. godine, uključujući kumulativnu ukupnu neizravnu potrošnju vode za 2020. i 2021. i procijenjenu godišnju ukupnu neizravnu potrošnju vode od ožujka 2023. Alex de Vries

"Cijena Bitcoina nedavno je porasla i dosegla najvišu točku u godini, unatoč nedavnom kolapsu nekoliko platformi za kriptovalute. To će imati ozbiljne posljedice, jer što je viša cijena, to je veći utjecaj na okoliš", kaže de Vries. "Najgore je to što rudarenje kriptovaluta koristi toliko računalne snage i toliko resursa, ali ti resursi ne idu u stvaranje neke vrste modela, poput umjetne inteligencije, koji onda možete koristiti za nešto drugo. Riječ je samo o pravljenju beskorisnih izračuna."

Uz vrijednost trenutno veću od 40.000 dolara, bitcoin se nastavlja širiti svijetom. U zemljama središnje Azije, gdje suha klima već ozbiljno utječe na opskrbu pitkom vodom, povećane aktivnosti rudarenja dodatno će pogoršati situaciju. U Kazahstanu, globalnom središtu rudarenja kriptovaluta, transakcije bitcoina potrošile su 997,9 gigalitara vode u 2021.

Rješenja i dileme

De Vries sugerira da bi pristupi kao što je modificiranje softvera za rudarenje Bitcoina mogli smanjiti potrošnju energije i vode potrebne za ovaj proces. Uključivanje obnovljivih izvora energije koji ne uključuju vodu, poput vjetra i sunca, također bi mogli smanjiti potrošnju vode.

“Ali želite li stvarno potrošiti energiju vjetra i sunca na kripto? U mnogim zemljama, uključujući SAD, količina obnovljive energije je ograničena. Naravno, neke od ovih obnovljivih izvora energije možete prebaciti u kripto, ali to znači da će se nešto drugo pokretati fosilnim gorivima. Nisam siguran koliko ćemo time biti na dobitku", dvoji de Vries, dok se pripadnici bitcoin zajednice zgražaju nad njegovim izračunima i tvrde da je interesno povezan s bankarskim sektorom.