Studija o (ne)uspješnosti virtualnih sastanaka, čak 65% sudionika paralelno radi nešto sasvim drugo

Virtualni sastanci u poslovnom su svijetu sve češća pojava, no za njihovu je učinkovitost potrebno mnogo više od odgovarajuće tehničke opreme. Interdisciplinarni istraživački projekt COME – Cooperative Meetings koji provodi Sveučilište u Beču došao je do zaključka da virtualni sastanci nisu dovoljno učinkoviti te ponudio rješenja kako ih je moguće poboljšati