Supramolekularni lijekovi okreću tijek Alzheimerove bolesti

Inovativni pristup liječenju bolesti usmjeren je na obnavljanje normalne funkcije vaskularnog sustava i daje odlične rezultate, zasad na miševima

Mladen Smrekar četvrtak, 9. listopada 2025. u 06:20
Ovo rješenje katalonskih i kineskih istraživača mozgu omogućava da započne prirodno
Ovo rješenje katalonskih i kineskih istraživača mozgu omogućava da započne prirodno "samočišćenje“ IBEC

Nova nanotehnološka terapija pokazala je izvanredno djelovanje u preokretanju Alzheimerove bolesti kod miševa, tvrdi studija objavljena u časopisu Signal Transduction and Targeted Therapy. Umjesto tradicionalnih nanočestica koje služe kao nosači lijekova, ovdje su korišteni "supramolekularni lijekovi“, nanočestice koje same djeluju kao terapijski agensi.

Potpuni oporavak

Ova inovativna strategija ne cilja izravno neurone, već vraća funkciju krvno-moždane barijere (KMB), ključnog zaštitnika mozga koji regulira protok tvari između krvi i mozga. U Alzheimerovoj bolesti poremećaj KMB-a vodi do nakupljanja toksina, osobito amiloid-β proteina, što potiče napredovanje bolesti.

Slike mišjeg mozga dobivene fluorescentnim mikroskopom svjetlosnog sloja 12 sati nakon tretmana (lijevo) ili bez tretmana (desno) nanočesticama 📷 IBEC
Slike mišjeg mozga dobivene fluorescentnim mikroskopom svjetlosnog sloja 12 sati nakon tretmana (lijevo) ili bez tretmana (desno) nanočesticama IBEC

Istraživači su pokazali da nakon samo tri injekcije supramolekularnih nanočestica dolazi do brze eliminacije amiloid-β iz mozga miševa. Već sat vremena nakon primjene, zabilježeno je smanjenje razine amiloid-β za 50 do 60 posto, a dugoročno je zabilježen potpuni oporavak ponašanja kod tretiranih životinja – čak su stariji miševi povratili funkcije zdravih jedinki.

Nova dimenzija

Mehanizam je temeljen na obnovi prirodnog sustava čišćenja mozga putem proteina LRP1, koji prepoznaje i uklanja amiloid-β preko KMB-a u krvotok. Supramolekularni lijekovi oponašaju ligande LRP1, potičući efikasno izbacivanje toksina i ponovno uspostavljajući ravnotežu u vaskularnom sustavu mozga.

Giuseppe Battaglia i Lorena Ruiz, glavni istraživači i voditelji studije 📷 IBEC
Giuseppe Battaglia i Lorena Ruiz, glavni istraživači i voditelji studije IBEC

Ovo rješenje Katalonskog instituta za bioinženjering (IBEC) i Zapadnokineske bolnice Sveučilišta Sečuan (WCHSU) mozgu omogućava da započne prirodno "samočišćenje“ te tako otvara novu dimenziju u liječenju Alzheimerove bolesti. Nalazi na miševima daju nadu da bi sličan pristup mogao dovesti do učinkovitih terapija i kod ljudi.



Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi