Supramolekularni lijekovi okreću tijek Alzheimerove bolesti

Inovativni pristup liječenju bolesti usmjeren je na obnavljanje normalne funkcije vaskularnog sustava i daje odlične rezultate, zasad na miševima

Nova nanotehnološka terapija pokazala je izvanredno djelovanje u preokretanju Alzheimerove bolesti kod miševa, tvrdi studija objavljena u časopisu Signal Transduction and Targeted Therapy. Umjesto tradicionalnih nanočestica koje služe kao nosači lijekova, ovdje su korišteni "supramolekularni lijekovi“, nanočestice koje same djeluju kao terapijski agensi.

Potpuni oporavak

Ova inovativna strategija ne cilja izravno neurone, već vraća funkciju krvno-moždane barijere (KMB), ključnog zaštitnika mozga koji regulira protok tvari između krvi i mozga. U Alzheimerovoj bolesti poremećaj KMB-a vodi do nakupljanja toksina, osobito amiloid-β proteina, što potiče napredovanje bolesti.

Slike mišjeg mozga dobivene fluorescentnim mikroskopom svjetlosnog sloja 12 sati nakon tretmana (lijevo) ili bez tretmana (desno) nanočesticama IBEC

Istraživači su pokazali da nakon samo tri injekcije supramolekularnih nanočestica dolazi do brze eliminacije amiloid-β iz mozga miševa. Već sat vremena nakon primjene, zabilježeno je smanjenje razine amiloid-β za 50 do 60 posto, a dugoročno je zabilježen potpuni oporavak ponašanja kod tretiranih životinja – čak su stariji miševi povratili funkcije zdravih jedinki.

Nova dimenzija

Mehanizam je temeljen na obnovi prirodnog sustava čišćenja mozga putem proteina LRP1, koji prepoznaje i uklanja amiloid-β preko KMB-a u krvotok. Supramolekularni lijekovi oponašaju ligande LRP1, potičući efikasno izbacivanje toksina i ponovno uspostavljajući ravnotežu u vaskularnom sustavu mozga.

Giuseppe Battaglia i Lorena Ruiz, glavni istraživači i voditelji studije IBEC

Ovo rješenje Katalonskog instituta za bioinženjering (IBEC) i Zapadnokineske bolnice Sveučilišta Sečuan (WCHSU) mozgu omogućava da započne prirodno "samočišćenje“ te tako otvara novu dimenziju u liječenju Alzheimerove bolesti. Nalazi na miševima daju nadu da bi sličan pristup mogao dovesti do učinkovitih terapija i kod ljudi.