Top-lista pasivno-agresivnih fraza za vaše mailove!

Tvrtka LegalBison provela je svoje istraživanje korištenjem umjetne inteligencije koje je tražilo najčešće pasivno-agresivne fraze koje se koriste u poslovnoj komunikaciji. Studija je kombinirala ChatGPT i ljudski doprinos kako bi analizirala 25 fraza prikupljenih iz različitih poslovnih članaka.

Svaka fraza ocijenjena je na ljestvici od 1 do 10 prema četiri kriterija: površinska pristojnost, prikrivena frustracija, neizravna kritika i „dinamika moći“ (tko je tu šef…).

Rezultati pokazuju da je fraza "per my last e-mail" ("prema mom posljednjem e-mailu") dobila najvišu ocjenu pasivne agresije od 9,5. Prema analizi umjetne inteligencije, ova fraza, koja se često koristi kao jednostavna referenca, zapravo implicira "niste pročitali što sam poslao".

Na drugom mjestu nalazi se fraza "just circling back" ("samo se vraćam na temu") s ocjenom 9,4, koju AI tumači kao "ignorirate me". Treće mjesto zauzima "as previously mentioned" ("kao što je prethodno spomenuto") s ocjenom 9,2, što znači "već sam ovo objasnio i postajem iznerviran".

Među prvih pet su još i fraze "please advise" ("molim savjet") s ocjenom 8,9, što se tumači kao "obavite svoj posao i odgovorite", te "thanks in advance" ("hvala unaprijed") s ocjenom 8,5, što implicira "očekujem da ćete ovo učiniti".

Kompletna tablica prikazuje deset najčešćih pasivno-agresivnih fraza, njihove ocjene i stvarna značenja koja se kriju iza njih. Osim već spomenutih, na popisu se nalaze i fraze poput "not sure if you saw my last e-mail" ("nisam siguran/na jeste li vidjeli moj posljednji e-mail" – radiš li uopće svoj posao?), "with all due respect" ("sa svim dužnim poštovanjem"- … nemaš pojma što govoriš), "let me clarify" ("dopustite mi da pojasnim" – si pglu?), "hope this finds you well" ("nadam se da vas ovo nalazi u dobrom stanju" - … i da ćeš uraditi svoj posao) i "moving forward" ("idemo dalje" - … prestani raditi što radiš), koje sve nose određenu razinu pasivne agresije u poslovnoj komunikaciji.

Tablica za osobnu (zlo)uporabu!