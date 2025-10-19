VR halucinacije simuliraju učinke psihodeličnih droga

Digitalna psihodelična iskustva mogla bi se primjenjivati u liječenju posttraumatskog stresnog poremećaja i depresije otporne na lijekove

Imerzivna iskustva virtualne stvarnosti sada mogu reproducirati vizualne halucinacije slične onima koje izazivaju psihodelične supstance – ali bez upotrebe droga. To je pokazala eksperimentalna studija "Cyberdelics“ Katoličkog sveučilišta Svetog srca u Milanu, objavljena je u časopisu Dialogues in Clinical Neuroscience.​

U studiji su korištena imerzivna iskustva: na donjoj slici prikazana je snimka zaslona eksperimentalnog uvjeta, a na gornjoj ono što su vidjeli sudionici testa Giuseppe Riva i sur.

U eksperimentu je sudjelovalo 50 dobrovoljaca koji su doživjeli dvije VR-simulacije: opuštajući video "Tajni vrt“ i njegovu "halucinantnu“ verziju, stvorenu pomoću Googleova algoritma DeepDream. Rezultati su pokazali poboljšanje kognitivne fleksibilnosti, kreativnosti i kontrole inhibicije, praćeno smirenijim emocionalnim odgovorima i smanjenom aktivacijom autonomnog živčanog sustava – efektima usporedivima s onima koje izaziva psilocibin ili LSD.​

Nova terapija

Istraživači objašnjavaju da "virtualna stvarnost može replicirati neke pozitivne učinke psihotropnih tvari", no upozorava da je potrebno dodatno istražiti neurobiološku usporedivost s kemijskim spojevima. U svakom slučaju, digitalna psihodelična iskustva otvaraju put prema novim terapijskim pristupima pa bi se potencijalno mogla primjenjivati u liječenju depresije otporne na lijekove ili posttraumatskog stresnog poremećaja.

Ova "kibernetičko-psihodelična“ tehnologija spaja neuroznanost, umjetnu inteligenciju i psihoterapiju i mogla bi se, kažu, iskoristiti u istraživanju promijenjenih stanja svijesti. Ipak, stručnjaci naglašavaju važnost sigurnosti i kontroliranih uvjeta, budući da VR može izazvati mučninu ili dezorijentaciju.