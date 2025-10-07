Eufy E21 je pametni baby monitor nove generacije s 4K nadzorom

Iz ponude webshopa Tehnologista.hr izdvajamo Eufy E21, baby monitor koji će svojim funkcijama oduševiti sve novopečene, ali i one iskusnije roditelje

Eufy E21 donosi novu razinu praktičnosti roditeljima koji žele pouzdan i kvalitetan nadzor nad svojim djetetom. Riječ je o baby monitoru koji kombinira napredno praćenje slike visoke rezolucije, inteligentne senzore i mogućnost rada s ili bez Wi-Fi veze, što ga čini idealnim za upotrebu u vašem domu i izvan njega.

Zahvaljujući 4K rezoluciji i mogućnostima 330-stupanjskog panoramskog pomicanja, 60-postotnog nagiba te 8x digitalnog zuma, Eufy E21 omogućuje jasan pregled svake prostorije i svakog pokreta bebe. Ugrađena tehnologija noćnog načina rada s podrškom za prikaz u boji pri slabom osvjetljenju osigurava vidljivost i u potpunom mraku, bez potrebe za dodatnim svjetlom.

Monitor se može povezati s aplikacijom Eufy, što korisnicima omogućuje pregled uživo i dijeljenje pristupa s do pet članova obitelji. Istovremeno, uređaj može raditi i u lokalnom načinu bez Wi-Fi veze, čime se osigurava potpuna privatnost i sigurnost podataka. Za dodatnu zaštitu tu su RSA-1024 i AES-128 enkripcije, a mogućnost isključivanja Wi-Fi-ja onemogućuje neželjene pristupe.

Tu je i tehnologija smanjenja pozadinske buke koja smanjuje zvukove okoline za do 20 dB, dok sustav automatski prepoznaje i upozorava roditelje na plač djeteta, nagle promjene temperature ili glasne zvukove. Kamera je inače prenosiva, a dobra stvar je i to što se može montirati na zid tako da je moguće postavljanje na praktički bilo koje mjesto.

S baterijom kapaciteta 5.000 mAh, proizvođač ističe da Eufy E21 pruža sate autonomnog rada bez potrebe za priključivanjem na struju. Naravno, osim na bateriju, moguće je napajati ovaj baby monitor i putem utičnice uz vrlo nisku potrošnju energije od 1,6 W pri naponu od 5 V.

Eufy E21 može se kupiti u webshopu Tehnologista.hr po cijeni od 249,99 eura.