Zidna svjetiljka s ugrađenom kamerom kao prva linija obrane od neželjenih posjetitelja

Iz ponude trgovine webshopa Tehnologista.hr izdvajamo Eufy S120, uređaja koji kombinira mogućnosti zidne vanjske svjetiljke i sigurnosne kamere

ponedjeljak, 26. siječnja 2026. u 14:09
U ponudi webshopa Tehnologista.hr pronašli smo Eufy S120, kombinaciju zidne vanjske svjetiljke i sigurnosne kamere, osmišljenu za nadzor dvorišta ili ulaza u kuću bez potrebe za stalnim napajanjem.

U samom središtu ovog uređaja nalazi se kamera koja snima u visokoj 2K rezoluciji, što može biti korisno kod prepoznavanja osoba, registarskih oznaka ili drugih sitnijih detalja u kadru. Kamera podržava i noćni vid u boji, što znači da zadržava više informacija u uvjetima slabog osvjetljenja, čak i kada vanjsko svjetlo nije aktivno.

Osim toga, tu je i integrirano LED svjetlo jačine do 300 lumena koje, osim za osvjetljavanje prostora, služi i za dodatno odvraćanje potencijalnih uljeza. Svjetlo se automatski uključuje pri detekciji pokreta, a proizvođač navodi da je intenzitet dodatno prilagođen tako da ne bude pretjeran tijekom noći.

Nadalje, za detekciju kretanja koristi se PIR senzor s dometom do 7,5 metara, u kombinaciji s Eufyjevim AI Smart Detection sustavom. Kada se detektira kretanje, korisnik prima obavijest putem mobilne aplikacije. Unutar iste aplikacije dostupne su i dodatne sigurnosne opcije, poput dvosmjernog zvuka, aktivacije ugrađene sirene jačine do 105 dB te uključivanja jakog svjetla kao upozorenja.

Napajanje je riješeno putem integriranog solarnog panela i ugrađene baterije. Kako kažu iz Eufyja, solarni panel može osigurati dovoljno energije za više od jednog dana rada, dok baterija u načinu rada za uštedu energije može potrajati i do 60 dana bez dodatnog punjenja.

Eufy S120 može se kupiti u webshopu Tehnologista.hr po akcijskoj cijeni od 94,99 eura.

Specifikacije  
Rezolucija kamere 2K HD
Noćni vid U boji
Detekcija pokreta PIR senzor, do 7,5 m
Rasvjeta Integrirano LED svjetlo, do 300 lm
Pametne značajke AI Smart Detection
Sigurnosne opcije Dvosmjerni zvuk, sirena 105 dB
Napajanje Solarni panel + ugrađena baterija
Autonomija Do 60 dana (ušteda energije)
Povezivanje Mobilna aplikacija
Namjena Vanjski prostori (ulaz, dvorište)

 



