Ovaj Harman Kardonov zvučnik u prijenosnom bežičnom formatu donosi Hi-Fi zvuk

Iz ponude webshopa Tehnologista.hr izdvajamo Harman Kardon Go + Play 3, prijenosni zvučnik koji se trenutno može kupiti po atraktivnoj akcijskoj cijeni

Harman Kardon Go + Play 3 prijenosni je Bluetooth zvučnik namijenjen korisnicima koji traže snažan zvuk, kvalitetnu izradu i fleksibilnu upotrebu u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom. Riječ je o modelu koji, prema navodima proizvođača, spaja kućni Hi-Fi pristup s praktičnošću prijenosnog audio sustava, a koji se trenutno može kupiti u webshopu Tehnologista.hr po akcijskoj cijeni od 262,49 eura.

Ovaj zvučnik koristi trosmjernu konfiguraciju koja uključuje subwoofer promjera 5 inča usmjeren prema dolje, dva srednjetonca i dva visokotonca, uz dodatni pasivni radijator na prednjoj strani. Takav raspored omogućuje uravnotežen stereo zvuk, izražen bas i jasnu reprodukciju vokala i instrumenata. Ukupna izlazna snaga iznosi 160 W RMS, dok je deklarirani frekvencijski raspon 43 Hz - 20 kHz (-6 dB).

Harman Kardon Go + Play 3 Foto: Harman Kardon

Osim toga, istaknimo da je Go + Play 3 opremljen automatskom kalibracijom zvuka, koja prilagođava zvučnu sliku prostoru u kojem se koristi, bez potrebe za ručnim podešavanjem. Bežično se povezuje putem Bluetootha 5.2, a također je dostupan i 3,5-milimetarski audio ulaz.

Harman Kardon ističe da ugrađena baterija omogućuje do 8 sati reprodukcije, što zvučnik čini pogodnim za korištenje u različitim prostorijama ili na terasi i u dvorištu. Vrijeme punjenja iznosi oko 3 sata, a dodatni USB priključak omogućuje punjenje mobitela ili drugog prijenosnog uređaja.

Treba napomenuti da zvučnik ima i dva integrirana mikrofona, pa se u teoriji može koristiti i za konferencijske pozive. Od ostalih značajki, napomenimo da se može bežično upariti s još dva Go + Play 3 zvučnika te da ima gornju dodirnu ploču od kaljenog stakla.