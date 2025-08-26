HiFutureov AiX donosi 'squircle' dizajn pametnog sata po pristupačnoj cijeni

Za sve one koji bi htjeli pametni sat squircle dizajna, a pritom ne žele dati puno novaca na Galaxy Watch 8, iz Linksove ponude izdvajamo HiFuture AiX koji se do kraja mjeseca može kupiti po promotivnoj cijeni od 83,99€.

Radi se, dakle, o pametnom satu koji dizajnom podsjeća na Galaxy Watch 7, a koji za pristupačnu cijenu nudi sve potrebne pametne funkcije. Sat je napravljen od nehrđajućeg čelika te ima 1,43-inčni AMOLED zaslon rezolucije 466 x 466 kojeg od ogrebotina i puknuća štiti Corningov Gorilla Glass 3X.

HiFuture AiX ima i ugrađeni mikrofon te zvučnik pa je moguće obavljati Bluetooth pozive bez vađenja mobitela i džepa. Od zdravstvenih i sportskih funkcija, istaknimo i kako prati otkucaje srca kroz cijeli dan, kvalitetu sna te mjeri razinu kisika u krvi, a uz sve to moguće je i pratiti preko 100 različitih sportova, od trčanja do joge.

Iako sat može pratiti i plivanje, deklariran je na 1 ATM vodootpornosti, što znači da nije namijenjen za ozbiljnije ronjenje. Što se tiče autonomije, proizvođač navodi da baterija traje do 10 dana uz uobičajeno korištenje, što ga svrstava u kategoriju satova s dugom autonomijom, čime se Samsung ne može pohvaliti.

Od ostalih značajki, istaknimo i da korisnici na AiXu mogu primati obavijesti o pozivima, porukama i aplikacijama, kao i upravljati glazbom ili kamerom na mobitelu.