Jedna od popularnijih web kamera sada je na popustu u Linksu

Iz ponude Linksa ovoga tjedna izdvajamo Logitech HD Webcam C920 Pro, web kameru koja se kroz godine pokazala kao jedan od pouzdanijih i kvalitetnijih izbora

Logitech HD Webcam C920 Pro već se godinama ističe kao jedna od najkorištenijih web kamera na tržištu, a oni koji ju još nemaju, sada ju mogu kupiti i u Linksu po akcijskoj cijeni od 89,99 eura.

Riječ je inače o kameri koja snima u Full HD-u pri 30 FPS-a, što je i dalje optimalno za visoku jasnoću i detalje tijekom video poziva. Kamera uz to koristi Logitechovu RightLight 2 tehnologiju koja automatski prilagođava ekspoziciju i kontrast, čineći sliku boljom u uvjetima slabijeg osvjetljenja.

Posebno je korisno i to što kamera ima ugrađeni autofokus, kao i dvostruki mikrofon s tehnologijom za smanjenje šuma. Oni su smješteni s obje strane objektiva te hvataju stereo zvuk i umanjuju pozadinsku buku kako bi razgovori bili još kvalitetniji. To može biti korisno u kućnim uredima i otvorenim coworking prostorima.

Širokokutni objektiv od 78° omogućuje da se u kadar smjesti više ljudi ili više prostora, bez potrebe za pomicanjem kamere. Time se C920 Pro pokazuje vrlo prikladnom i za timske sastanke. Kako bi sve bilo jednostavno, kamera se povezuje putem USB-a i totalno je plug-and-play, što znači da se automatski prepoznaje na većini modernih operativnih sustava bez dodatne instalacije.