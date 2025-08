Honor X6b košta manje od 100 eura, a nudi štošta toga

Honor u svojoj ponudi ima nekoliko modela u pristupačnijem segmentu, a jedan od njih je i Honor X6b koji se u Linksu do kraja rujna može kupiti po akcijskoj cijeni od samo 89 eura. Riječ je o pristupačnom mobitelu modernog dizajna, koji dolazi u više boja i s elegantnim mat finišem u crnoj nijansi. Zbog kućišta napravljenog od plastike, težak je svega 188 grama.

S prednje strane ovog mobitela nalazi se 6,56-inčni LCD zaslon HD+ rezolucije, s frekvencijom osvježavanja od 90 Hz. Iako možda nije riječ o OLED zaslonu, kutovi gledanja na Honoru X6b i dalje će biti zadovoljavajući, dok će 90-hercno osvježavanje dati taman dovoljno fluidnosti za svakodnevno skrolanje društvenim mrežama.

Mobitel inače pogoni MediaTekov Helio G85 SoC, uparen s 4 GB RAM-a i 128 GB interne memorije koja se može proširiti pomoću microSD kartice. Softversku stranu pak pokriva Android 14 s MagicOS-om 8, a sve to napaja baterija kapaciteta 5.200 mAh, što je iznad prosjeka u ovom cjenovnom rangu. U praksi bi to značilo da ovaj mobitel može izdržati i do dva dana umjerenog korištenja.

Na stražnjoj strani Honora X6b nalaze se dva senzora kamera, glavni od 50 MP i pomoćni dubinski od 2 MP. Kao što je i inače slučaj kod mobitela ovog ranga, u dnevnim će uvjetima glavna kamera pružati solidne rezultate, dok će se detalji izgubiti pri slabijem osvjetljenju. S prednje strane u zaslonu nalazi se i 6-megapikselna kamera za videopozive i selfije.