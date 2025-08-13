Xiaomijev napredni pametni ventilator na akciji je do kraja mjeseca

Xiaomi u svojoj ponudi ima i pametne ventilatore, a mi smo ovoga puta iz Linksove ponude izdvojili model Mi Smart Standing Fan 2 koji je do kraja kolovoza na akciji

Bug.hr srijeda, 13. kolovoza 2025. u 17:12
📷 Foto: Xiaomi
Foto: Xiaomi

Vrućine i dalje haraju, a za one koji možda ne preferiraju klimu ili je pak nemaju, tu je ventilator Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 koji se može do kraja mjeseca kupiti u Linksu po promotivnoj cijeni od 69,99 eura.

Riječ je, dakle, o pametnom ventilatoru atraktivnog minimalističkog dizajna u bijeloj boji koji je također poprilično energetski učinkovit i ima mogućnost upravljanje putem aplikacije. Ventilator inače pogoni BLDC motor, poznat po svojoj dugotrajnosti, tihom radu i niskoj potrošnji energije od svega 15 W.

Za osjećaj prirodnog i snažnog povjetarca zaslužene su dvostruke lopatice, a korisnici imaju na raspolaganju dva načina rada, standardni i prirodni. Također, putem već spomenute aplikacije moguće je podesiti čak 100 razina brzine, što znači i da je prilagodljivost na poprilično visokoj razini, osobito kada se sjetimo da je riječ o – ventilatoru.

No, ventilator nije samo prilagodljiv po pitanju razine. Korisnici ga mogu prilagoditi i prema visini, što ga čini prikladnim da bude na stolu, a i na podu. Visina se može podešavati od 625 do 1.000 mm, glava ventilatora naginje se do 39°, dok oscilacija pokriva kut do 140°, što osigurava ravnomjerno raspoređivanje zraka po cijeloj prostoriji.

Uz sve to, ventilator radi gotovo nečujno, što dokazuje deklarirana maksimalna razina buke koja iznosi 58 dB, a podržava i Google Assistanta te Amazon Alexu.



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala

Odabrani modeli

Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!

Kupi

Moćan bas i vrhunska jasnoća zvuka.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE520 zvučnici

125 mm membrane od ugljičnih vlakana, 25 mm kupolasti visokotonac od ugljičnih vlakana, frekvencijski raspon 30Hz–28kHz, osjetljivost 90dB, maksimalni SPL 113dB, snaga 300W, troputna konstrukcija, impedancija 6 ohma.

3400,00 € 4000,00 € Akcija

Duboki bas i automatska kalibracija.

Akcija

SENNHEISER AMBEO subwoofer

Class D pojačalo 350W RMS, 8" dugačak hod membrane, frekvencijski raspon 27Hz–80Hz, mono RCA ulaz, Bluetooth 5.2 s LC3 kodekom, dimenzije cca 27,4x36,9x27,4 cm, težina 8,2 kg.

478,90 € 699,00 € Akcija

Kompaktno digitalno pojačalo s Bluetoothom.

Akcija

DYNAVOX DA-30BT pojačalo

2x15W RMS (4 ohma), Bluetooth ulaz, frekvencijski odziv 20Hz–20kHz, omjer buke i šuma >80 dB, THD <0,1%, ulaz 3,5 mm, dimenzije 150x150x30 mm, težina 250 g, napajanje 8x AA ili 12V DC.

49,00 € 66,00 € Akcija

Hi-Fi sustav s Bluetoothom i CD-om.

Akcija

SHARP XL-B517DBR micro linija

60 memorija stanica, 45W snaga, Bluetooth 5.0, USB ulaz, LCD zaslon, drvena kućišta, dimenzije 170x235x150 mm, težina 4 kg.

115,00 € 132,59 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi