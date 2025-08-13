Xiaomijev napredni pametni ventilator na akciji je do kraja mjeseca

Xiaomi u svojoj ponudi ima i pametne ventilatore, a mi smo ovoga puta iz Linksove ponude izdvojili model Mi Smart Standing Fan 2 koji je do kraja kolovoza na akciji

Vrućine i dalje haraju, a za one koji možda ne preferiraju klimu ili je pak nemaju, tu je ventilator Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 koji se može do kraja mjeseca kupiti u Linksu po promotivnoj cijeni od 69,99 eura.

Riječ je, dakle, o pametnom ventilatoru atraktivnog minimalističkog dizajna u bijeloj boji koji je također poprilično energetski učinkovit i ima mogućnost upravljanje putem aplikacije. Ventilator inače pogoni BLDC motor, poznat po svojoj dugotrajnosti, tihom radu i niskoj potrošnji energije od svega 15 W.

Za osjećaj prirodnog i snažnog povjetarca zaslužene su dvostruke lopatice, a korisnici imaju na raspolaganju dva načina rada, standardni i prirodni. Također, putem već spomenute aplikacije moguće je podesiti čak 100 razina brzine, što znači i da je prilagodljivost na poprilično visokoj razini, osobito kada se sjetimo da je riječ o – ventilatoru.

No, ventilator nije samo prilagodljiv po pitanju razine. Korisnici ga mogu prilagoditi i prema visini, što ga čini prikladnim da bude na stolu, a i na podu. Visina se može podešavati od 625 do 1.000 mm, glava ventilatora naginje se do 39°, dok oscilacija pokriva kut do 140°, što osigurava ravnomjerno raspoređivanje zraka po cijeloj prostoriji.

Uz sve to, ventilator radi gotovo nečujno, što dokazuje deklarirana maksimalna razina buke koja iznosi 58 dB, a podržava i Google Assistanta te Amazon Alexu.