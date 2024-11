Biografija Elona Muska, autora Walter Isaacsona, dobila hrvatski prijevod

"Kao dijete u Južnoj Africi Elon Musk upoznao je bol i naučio ga je preživjeti. Kad je imao dvanaest godina, odvezli su ga autobusom u logor za preživljavanje u divljini, takozvani veldskool. 'Bio je to paravojni Gospodar muha', kaže on. Djeca su dobivala male porcije hrane i vode za koju su se smjela boriti – štoviše, to se poticalo. Smatralo se vrlinom biti nasilnik."

Tim riječima Walter Isaacson počinje biografiju Elona Muska, najkontroverznije osobe današnjice, glavnog direktora Tesle i SpaceX-a, vlasnika X-a (bivšeg Twittera) i trenutačno najbogatijeg čovjeka na svijetu. Ta nevjerojatna i intimna priča o inovatoru koji iz dana u dan istodobno i očarava i sablažnjava svjetsku javnost upoznaje čitatelje s neukrotivim vizionarom koji nas je uveo u epohu električnih vozila, privatnih svemirskih letova i umjetne inteligencije.

Od odrastanja do slave

Elon Musk u djetinjstvu je bio izložen nasilju vršnjaka i emocionalnom zlostavljanju oca, što je ostavilo trag na njegovu psihu. Otac, koji je prema Elonu bio kao "Jekyll i Hyde", često ga je vrijeđao i kažnjavao. Muskova prva supruga Justine opisuje kako je ta bol dovela do gašenja emocija i bešćutnosti koja mu omogućava inovativni pristup i smirenost pred rizikom. Autor biografije smatra da je ovo traumatično djetinjstvo oblikovalo Muskove nepredvidive osobine, balansirajući između hladnoće i strasti.

Isaacson se pita nije li takav traumatičan odgoj prouzročio hirovitost odraslog Elona, u kojoj se miješaju svjetlo i tama, ozbiljnost i šala, hladnoća i strastvenost, a povremeno bi pokazivao nešto od čega su strahovali njegovi bližnji – "demonsku stranu". Elon Musk odrastao je u čovjeka istodobno tvrda i ranjiva, katkad i djetinjasta, iznimno sklona riziku i dramatiziranju. Njegovo golemo bogatstvo nastalo je, među ostalim, zato što se on uvijek ponaša kao da vodi startup. Musk stalno ima potrebu hodati po rubu, kao što je objasnio Isaacsonu 2021. godine: "Kad više nisi u stanju 'preživi ili umri', nije lako biti motiviran svaki dan."

Knjiga prati Muska kroz uspjehe i padove, od SpaceX-a do Tesle, dokumentirajući njegov rigorozni stil vođenja. Musk od zaposlenika traži "manijakalnu hitnost", dok su otkazi i hirovite odluke česte. Iako se obogatio, ostaje svjestan demona iz prošlosti koji utječu na njegove postupke.

Autor biografije dvije ga je godine pratio u stopu. Sjedio je s Muskom na sastancima, posjećivao tvornice i satima razgovarao ne samo s njim nego i s njegovim rođacima, prijateljima, suradnicima i suparnicima, ističe urednica knjige Miroslava Vučić. Tako je nastala ova priča, najprije doživljena, a onda zapisana, puna ludih Muskovih pothvata i pravog kaosa, koja traga za odgovorom na pitanje jesu li demoni koji progone Muska oni isti koji stvaraju inovacije i napredak.

Svojevrstan je odgovor dao i sam Elon Musk, rekavši: „Svakome koga sam uvrijedio želim samo reći da sam izveo revoluciju u području električnih automobila i da ću raketom poslati ljude na Mars. A vi ste svejedno mislili da ću biti neki opušteni, normalni tip?" Biografija Elon Musk objavljena je u izdanju Školske knjige, u hrvatskom prijevodu Marka Marasa.