Bug vam pomaže da zaštitite računala i mobitele od virusa

Opća paranoja oko virusa i zaraze, potaknula nas je da, nakon jako dugo vremena, napravimo pregled aktualnog antivirusnog softvera, kako bismo vam pomogli u održavanju nužne razine sigurnosti vaših računala, ali i mobitela. Kao što se svi brinemo o zdravlju ljudi, bitno je voditi računa i o sigurnosti naših digitalnih prijatelja bez kojih bi nam bilo još teže u ova tmurna vremena. Istraživanja i testiranja AV programa prihvatio se Matija Gračanin, i nakon odrađenog velikog poslao složio je pregled trenutačno najboljih besplatnih antivirusnih alata, a na vama je da sada to pročitate i izaberete neki od tih programa za sebe.

Iako su AV programi bili vrlo zahtjevan posao za Matiju, uspio je on napisati još jedan značajan tekst za ovaj broj, a to je aktualni pregled softvera za videokonferencije. Pandemija i rad od kuće imali su enorman utjecaj na rast popularnosti programa koji nam omogućuju održavanje virtualnih sastanaka, a i većih skupova. Mnogi vjeruju da će ovo iskustvo trajno promijeniti način komunikacije i poslovnih okupljanja, jer iako smo svi i prije znali da mnogo toga možemo odraditi “na daljinu”, tek u ovim uvjetima, kad je to postao jedini način komuniciranja koji je oponaša prije uobičajene sastanke, postajemo više nego dosad zainteresirani za softvere koji nam omogućuju održavanje virtualnih sastanaka.

Svake godine u svibnju objavljujemo vodič za maturante koji žele studirati informatiku, pa iako je ove godine redovno održavanje škole poremećeno, ipak će sve završiti u predviđenim rokovima, tako da smo za buduće brucoše opet priredili opsežni i detaljni vodič s mnoštvom informacija o studijima informatike u Hrvatskoj.

Gamerska industrija dosta je agilno reagirala na ovu stresnu situaciju u kojoj smo se našli, i ponudila obilje sadržaja za kvalitetno popunjavanje viška slobodnog vremena. Uz mnogo novih naslova, bogata je ponuda i besplatnih, a jedan od najvećih hitova je Call of Duty: Warzone, uz koji se povremeno volim i sam zabaviti. Davor Šuštić, kao veliki štovatelj žanra Battle Royale, dao si je truda i nekoliko tjedana ozbiljno igrao Warzone, kako bi napisao jednu od dosad najopširnijih recenzija u Bugu. Bio je strog i nemilosrdan, ali, tvrdi, nadasve i pravedan.

Krajem godine stiže nam nova generacija kućnih konzola. Kako će biti koncipirane, što će sadržavati i kako će izgledati PlayStation 5 i Xbox Series X, objašnjava Daniel Lučić u poprilično opširnom osvrtu.

U standardno opširnom hardverskom bloku dočekat će vas recenzija Acer ConceptD 3 laptopa visoke klase, namijenjenog kreativcima i profesionalcima; imamo i dvije grafičke kartice, XFX RX 5700 XT u verziji THICC II, koja bi trebala ponuditi nešto bolje hlađenje od verzije RAW te Gigabyte GTX 1650 Super WindForce OC 4G, podosta poboljšanu Super seriju modela 1650, vrlo pristupačne cijene; recenzirali smo i jako zanimljiv Gigabyte Aorus NVMe Gen4 SSD 2 TB, koji vam već svojim imenom otkriva da je to model koji podržava sučelje NVMe Gen4, a ima impresivne performansa i na baš malu cijenu. Za sladokusce testirali smo učinkovitost Noctua NT-H2 termalne paste, a znate kako kaže Friday: " Noctua je ljubav, sve ostalo je...".

Bogati audio blok, između ostalog, sadrži recenzije vrhunskih bežičnih slušalica Bowers & Wilkins PX7; potom malenog bežičnog streamera Advance WTX-MicroStream; USB zvučne kartice s pojačalom za slušalice Creative Sound Blaster G3, koja je primjenjiva na raznim platformama i pruža brojne mogućnosti uz relativno vrlo malu cijenu.

Iako je ovaj Bug krcat softverom, našlo se mjesta i za upoznavanje s Blackmagic Design DaVinci Resolve 16, programom koji se tijekom nekoliko godina iz iznimno cijenjenog softvera za korekciju boja i stiliziranje slike, pretvorio u kompletni program za videomontažu, izvrsne funkcionalnosti. o čemu će Mario Baksa, autor recenzije, pisati još detaljnije u nekom od sljedećih brojeva.

Novi Bug od danas je dostupan na kioscima, a detaljniji pregled sadržaja pogledajte na web stranicama gdje predstavljamo naša izdanja.