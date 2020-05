Isprobali smo i usporedili: Apple Music, Deezer, Spotify, Tidal i YouTube Music

Sve više glazbenih online servisa postaje i nama dostupno. Očekujemo da će vrlo skoro i Spotify doći do nas, jer sve je već pripremljeno za to, tako da je ovo bio dobar trenutak da seciramo u do zadnjeg detalja to i što nudi, kako biste mogli odlučiti koga izabrati i već ovog ljeta imati uz sebe glazbu po svom izboru, ma gdje bili